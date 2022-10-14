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Crime

Trio é detido suspeito de furtar sacas de adubo e café em Muniz Freire

Suspeitos foram detidos na madrugada desta sexta-feira (14), quando furtavam adubo e, na noite anterior, teriam roubado mais de 60 sacas de adubo e 20 sacas de café do mesmo local
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 out 2022 às 12:42

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 12:42

Três pessoas foram detidas suspeitas furtar uma residência no distrito de Menino Jesus, na zona rural de Muniz Freire, no Sul do Estado, na madrugada desta sexta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o trio foi detido quando estava furtando adubo e, na noite anterior, teria furtado mais de 60 sacas de adubo e 20 sacas de café do mesmo local.
Segundo ocorrência da Polícia Militar, a corporação recebeu informações de que os suspeitos estavam cometendo furtos de sacas de adubo e café utilizando um Chevrolet Corsa Classic de cor preta. Militares realizaram um cerco na região, e, ao avistarem a viatura, os criminosos tentaram fugir a pé. 
Um dos suspeitos fez menção de pegar arma para atirar ao sair do veículo, e os militares realizaram disparos de arma de fogo a fim de conter um possível confronto, de acordo com a PM. Em seguida, o trio se rendeu e foi detido.
Ainda conforme a ocorrência, os três suspeitos foram identificados e já são conhecidos da PM e da Polícia Civil por diversos furtos na região e também por envolvimento com a quadrilha de roubos de café.
O veículo em que estavam os suspeitos foi guinchado, ficando à disposição no pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Também foi apreendida uma quantia de R$ 1.154 com os envolvidos.
O produto furtado ficou na sede da 3ª Cia da Polícia Militar de Muniz Freire, para ser apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município. Em nota, a Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento.

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