Trio é detido suspeito de furtar sacas de adubo e café em Muniz Freire

Três pessoas foram detidas suspeitas furtar uma residência no distrito de Menino Jesus, na zona rural de Muniz Freire, no Sul do Estado, na madrugada desta sexta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o trio foi detido quando estava furtando adubo e, na noite anterior, teria furtado mais de 60 sacas de adubo e 20 sacas de café do mesmo local.
Segundo ocorrência da Polícia Militar, a corporação recebeu informações de que os suspeitos estavam cometendo furtos de sacas de adubo e café utilizando um Chevrolet Corsa Classic de cor preta. Militares realizaram um cerco na região, e, ao avistarem a viatura, os criminosos tentaram fugir a pé.
Um dos suspeitos fez menção de pegar arma para atirar ao sair do veículo, e os militares realizaram disparos de arma de fogo a fim de conter um possível confronto, de acordo com a PM. Em seguida, o trio se rendeu e foi detido.
Ainda conforme a ocorrência, os três suspeitos foram identificados e já são conhecidos da PM e da Polícia Civil por diversos furtos na região e também por envolvimento com a quadrilha de roubos de café.
O veículo em que estavam os suspeitos foi guinchado, ficando à disposição no pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Também foi apreendida uma quantia de R$ 1.154 com os envolvidos.
O produto furtado ficou na sede da 3ª Cia da Polícia Militar de Muniz Freire, para ser apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município. Em nota, a Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento.