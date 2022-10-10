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No Sul do ES

Filho encontra pai morto dentro de poço de peixes em Muniz Freire

A vítima foi identificada como Antônio Theodoro Rodrigues, de 80 anos; bombeiros trataram a ocorrência do último sábado (8) como afogamento
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 out 2022 às 17:48

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 17:48

Um homem encontrou o pai dele morto dentro de um poço de peixes neste sábado (8), na localidade de Assunção, em Muniz Freire, no Sul do Estado. A vítima foi identificada como Antônio Theodoro Rodrigues, de 80 anos.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar foi acionada por um homem relatando que o pai dele teria sido encontrado morto na localidade de Assunção, em Muniz Freire Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar (PM) foi acionada pelo filho da vítima. A equipe foi ao local indicado, onde foi informado sobre um um poço de peixes, próximo a uma casa abandonada. Segundo a polícia, o corpo estava parcialmente submerso. Em seguida, a área foi isolada.
Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência que foi, segundo a corporação, de afogamento. Utilizando equipamentos de mergulho, os bombeiros entraram no poço e iniciaram o procedimento de busca, encontrando o corpo do homem próximo ao centro do poço, a uma profundidade aproximada de 1,5 metro. "A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e o corpo retirado da água", completou, em nota.
PC informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. E apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. 

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