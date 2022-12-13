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Perigo em rodovia

Risco de encosta desabar interdita parte da ES 181 em Muniz Freire

Barranco às margens da rodovia começou a ceder na última quarta (7) e a situação piorou após as fortes chuvas dos últimos dias; local está interditado no distrito de Piaçu

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 13:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 dez 2022 às 13:45
Um desmoronamento de terra às margens da ES 181, no distrito de Piaçu, em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, interditou parcialmente a rodovia devido ao risco de desabamento de uma encosta. O problema começou na última quarta-feira (7) e a situação piorou por conta das fortes chuvas dos últimos dias.
A rodovia liga o distrito à BR 262. Segundo a Prefeitura de Muniz Freire, uma pequena trinca que apareceu no campo do terreno do Grêmio Futebol Clube, em Piaçu. Na semana passada, a Defesa Civil Municipal foi ao local e fez o isolamento da área.
Desmoronamento de terra interdita parte de rodovia em Muniz Freire
Desmoronamento de terra interdita parte de rodovia em Muniz Freire Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Muniz Freire
Como a situação se agravou, moradores do entorno acionaram a Defesa Civil de Muniz Freire Famílias dos prédios vizinhos foram orientadas a deixarem suas residências e a prefeitura informou que está dando todo suporte necessário aos afetados.
Desmoronamento de terra interdita parte de rodovia em Muniz Freire
Desmoronamento de terra interdita parte de rodovia em Muniz Freire Crédito: Prefeitura de Muniz Freire
A Prefeitura de Muniz Freire disse ainda que solicitou ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo uma vistoria no trecho da rodovia. Já o DER-ES informou, por nota, que uma equipe técnica foi acionada e constatou que se trata de uma propriedade particular, que não pertence à faixa de domínio sob jurisdição do órgão. 
A Defesa Civil de Muniz Freire afirmou que vai fazer uma nova vistoria da área na tarde desta terça-feira (13) para avaliar quais os procedimentos serão adotados para resolver o problema.

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