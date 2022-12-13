Risco de encosta desabar interdita parte da ES 181 em Muniz Freire

Um desmoronamento de terra às margens da ES 181, no distrito de Piaçu, em Muniz Freire , na Região do Caparaó do Espírito Santo, interditou parcialmente a rodovia devido ao risco de desabamento de uma encosta. O problema começou na última quarta-feira (7) e a situação piorou por conta das fortes chuvas dos últimos dias.

A rodovia liga o distrito à BR 262. Segundo a Prefeitura de Muniz Freire, uma pequena trinca que apareceu no campo do terreno do Grêmio Futebol Clube, em Piaçu. Na semana passada, a Defesa Civil Municipal foi ao local e fez o isolamento da área.

Desmoronamento de terra interdita parte de rodovia em Muniz Freire Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Muniz Freire

Como a situação se agravou, moradores do entorno acionaram a Defesa Civil de Muniz Freire Famílias dos prédios vizinhos foram orientadas a deixarem suas residências e a prefeitura informou que está dando todo suporte necessário aos afetados.

Desmoronamento de terra interdita parte de rodovia em Muniz Freire Crédito: Prefeitura de Muniz Freire

A Prefeitura de Muniz Freire disse ainda que solicitou ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo uma vistoria no trecho da rodovia. Já o DER-ES informou, por nota, que uma equipe técnica foi acionada e constatou que se trata de uma propriedade particular, que não pertence à faixa de domínio sob jurisdição do órgão.