BR 259: trecho interditado em Colatina deve ser liberado nesta semana

A liberação do trecho do km 36 da BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deve acontecer até o final desta semana, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A previsão inicial era de que o local, que está totalmente bloqueado desde o último dia 4 devido a uma erosão causada pela chuva, teria as obras concluídas em sete dias a partir de 5 de dezembro, quando equipes começaram a trabalhar no local. Nesta terça-feira (13), oito dias depois, o órgão anunciou o novo prazo de conclusão dos serviços.
O Dnit informou, por nota, que as equipes trabalham no momento para fazer o desvio do curso natural das águas para um novo dispositivo que vai realizar a drenagem na região. A conclusão desse serviço deve viabilizar o início da execução da recomposição da estrada.
No dia 4 de dezembro, domingo da semana passada, o asfalto cedeu no km 36 da BR 259 devido a uma erosão provocada pela chuva. Devido aos estragos no acostamento dos dois lados da via, ficou impossibilitada a passagem de veículos pelo local. O trecho é o único que está totalmente interditado nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo.
Até que o trânsito volte a ser liberado na região, a orientação do Dnit aos motoristas que precisem passar pelo local para seguirem em direção a Colatina é entrar no trevo da comunidade de Boapaba, na altura do km 31, que dá acesso à rodovia ES 357. Depois, o condutor deve acessar a ES 080 para chegar à região central do município.