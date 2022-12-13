BR 259: trecho interditado em Colatina deve ser liberado nesta semana

O Dnit informou, por nota, que as equipes trabalham no momento para fazer o desvio do curso natural das águas para um novo dispositivo que vai realizar a drenagem na região. A conclusão desse serviço deve viabilizar o início da execução da recomposição da estrada.

Até que o trânsito volte a ser liberado na região, a orientação do Dnit aos motoristas que precisem passar pelo local para seguirem em direção a Colatina é entrar no trevo da comunidade de Boapaba, na altura do km 31, que dá acesso à rodovia ES 357. Depois, o condutor deve acessar a ES 080 para chegar à região central do município.