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Ataque de homem que esfaqueou ex em loja não ocorreu em Colatina, no ES

Vídeo tem sido amplamente compartilhado em aplicativos de mensagens com a falsa informação de que o crime foi registrado em cidade capixaba

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 16:08

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 dez 2022 às 16:08
Crime não ocorreu no ES
Homem foi ao local de trabalho da vítima para tentar reatar o relacionamento Crédito: Videomonitoramento
Um vídeo com imagens impactantes de um homem esfaqueando a ex-companheira e depois cortando o próprio pescoço tem circulado em aplicativos de mensagens com a falsa informação de que o crime ocorreu na cidade de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Na verdade, a brutalidade foi registrada em Santa Helena, município do Estado do Maranhão.

Não aceitou o 'não'

Segundo informações da Polícia Civil, no dia 2 de dezembro, o homem foi ao local de trabalho da ex para tentar reatar o relacionamento, mas a mulher se recusou, momento em que o agressor inicia o ataque com um soco. Em seguida, com a vítima já no chão, o homem saca uma faca e começa a golpear a ex. Durante a luta corporal, ele acaba cortando o próprio pescoço.

Socorro e autuação

De acordo com apuração do G1 Maranhão, o agressor e a vítima foram socorridos e levados a um hospital da cidade. O homem, que estava com ferimentos mais graves, precisou ser transferido para o Hospital Municipal Djalma Marques, em São Luís. Na unidade, ele foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio, e colocado sob a custódia de policiais penais. Após receber alta médica, será transferido ao presídio.

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