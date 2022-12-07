Ataque de homem que esfaqueou ex em loja não ocorreu em Colatina, no ES

Um vídeo com imagens impactantes de um homem esfaqueando a ex-companheira e depois cortando o próprio pescoço tem circulado em aplicativos de mensagens com a falsa informação de que o crime ocorreu na cidade de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Na verdade, a brutalidade foi registrada em Santa Helena, município do Estado do Maranhão.
Não aceitou o 'não'
Segundo informações da Polícia Civil, no dia 2 de dezembro, o homem foi ao local de trabalho da ex para tentar reatar o relacionamento, mas a mulher se recusou, momento em que o agressor inicia o ataque com um soco. Em seguida, com a vítima já no chão, o homem saca uma faca e começa a golpear a ex. Durante a luta corporal, ele acaba cortando o próprio pescoço.
Socorro e autuação
De acordo com apuração do G1 Maranhão, o agressor e a vítima foram socorridos e levados a um hospital da cidade. O homem, que estava com ferimentos mais graves, precisou ser transferido para o Hospital Municipal Djalma Marques, em São Luís. Na unidade, ele foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio, e colocado sob a custódia de policiais penais. Após receber alta médica, será transferido ao presídio.