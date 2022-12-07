Ataque de homem que esfaqueou ex em loja não ocorreu em Colatina, no ES

Segundo informações da Polícia Civil, no dia 2 de dezembro, o homem foi ao local de trabalho da ex para tentar reatar o relacionamento, mas a mulher se recusou, momento em que o agressor inicia o ataque com um soco. Em seguida, com a vítima já no chão, o homem saca uma faca e começa a golpear a ex. Durante a luta corporal, ele acaba cortando o próprio pescoço.