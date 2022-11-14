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Vídeo de briga entre manifestantes e funcionário dos Correios é de 2019

Vídeo voltou a circular nas redes sociais. As postagens enganam ao afirmar que trata-se de fato recente e que o bloqueio da Reta da Penha estaria sendo feito por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). A confusão aconteceu em 25 de novembro de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2022 às 18:02

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 18:02

Postagem com vídeo antigo associa briga em Vitória com bloqueio bolsonarista
Postagem com vídeo antigo associa briga em Vitória com bloqueio bolsonarista Crédito: Reprodução Twitter/ Arte A Gazeta
Um vídeo de 2019 que mostra uma briga entre um grupo de manifestantes e um funcionário dos Correios em Vitória, no Espírito Santo, voltou a circular nas redes sociais. As postagens enganam ao afirmar que trata-se de vídeo recente e que o bloqueio da avenida Nossa Senhora da Penha estaria sendo feito por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).
A confusão que aparece nas imagens aconteceu em 25 de novembro de 2019. Ela envolve policiais civis, que haviam fechado a avenida, uma das principais da Capital, pedindo por reajuste salarial.
O vídeo mostra um funcionário dos Correios em uma motocicleta tentando passar pelos manifestantes. Dois deles, uma mulher e um homem, começam a discutir. No início, uma policial grita para o funcionário: "Você cala a sua boca e espera!". Em seguida, outro vai na direção dele, também ordenando que ele fique quieto, e começa a segurar o braço e o ombro do trabalhador.
Depois, a mulher percebe que está sendo filmada por outro motociclista, que está parado ao lado do funcionário dos Correios, e parte para cima dele. Os dois agentes em questão foram afastados, na ocasião da briga.
No fundo, é possível ver o prédio onde funcionava na época o hipermercado Walmart, na Reta da Penha, cuja fachada era pintada de marrom. A loja já foi substituída e hoje é um Maxxi Atacado, com a fachada pintada de vermelho e amarelo. O novo estabelecimento foi inaugurado em abril de 2022. 
As postagens enganosas usam um vídeo publicado por um perfil do Kwai, um aplicativo de vídeos curtos. No perfil original, a data de publicação do vídeo é 16 de outubro de 2022, ou seja, depois do primeiro turno das eleições deste ano, mas antes do segundo.
A legenda utilizada é “Manifestantes fecham rua e não deixa veículos passar”(sic). Ou seja, não há referência direta a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Contudo, o conteúdo foi baixado e compartilhado em outras redes, como Twitter, Facebook e Instagram.
Nessas outras plataformas, o vídeo é acompanhado da legenda “Terroristas Bolsonaristas agredindo um trabalhador do Sedex que tentava passar por uma via bloqueada”, ou similares, dessa vez, fazendo referência direta aos supostos manifestantes bolsonaristas.
O vídeo postado em outubro deste ano no Kwai tem mais de 78 mil curtidas e 38 mil comentários. No twitter, em um dos perfis que compartilhou as imagens, a postagem tem 3 mil compartilhamentos e 10 mil curtidas até esta segunda-feira (14).
Na ocasião, em novembro de 2019, a Polícia Civil disse que iria investigar a conduta dos dois agentes envolvidos na confusão em Vitória. Um ano depois, a PC ainda não tinha concluído a investigação e nem o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto contra os dois. A Gazeta procurou o órgão novamente nesta segunda-feira (14) que respondeu que não seria possível fornecer a informação porque hoje não é dia útil para o setor administrativo.

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