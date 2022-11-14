Vídeo de briga entre manifestantes e funcionário dos Correios é de 2019

Postagem com vídeo antigo associa briga em Vitória com bloqueio bolsonarista Crédito: Reprodução Twitter/ Arte A Gazeta

Um vídeo de 2019 que mostra uma briga entre um grupo de manifestantes e um funcionário dos Correios em Vitória, no Espírito Santo, voltou a circular nas redes sociais. As postagens enganam ao afirmar que trata-se de vídeo recente e que o bloqueio da avenida Nossa Senhora da Penha estaria sendo feito por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O vídeo mostra um funcionário dos Correios em uma motocicleta tentando passar pelos manifestantes. Dois deles, uma mulher e um homem, começam a discutir. No início, uma policial grita para o funcionário: "Você cala a sua boca e espera!". Em seguida, outro vai na direção dele, também ordenando que ele fique quieto, e começa a segurar o braço e o ombro do trabalhador.

No fundo, é possível ver o prédio onde funcionava na época o hipermercado Walmart, na Reta da Penha, cuja fachada era pintada de marrom. A loja já foi substituída e hoje é um Maxxi Atacado, com a fachada pintada de vermelho e amarelo. O novo estabelecimento foi inaugurado em abril de 2022.



As postagens enganosas usam um vídeo publicado por um perfil do Kwai, um aplicativo de vídeos curtos. No perfil original, a data de publicação do vídeo é 16 de outubro de 2022, ou seja, depois do primeiro turno das eleições deste ano, mas antes do segundo.

A legenda utilizada é “Manifestantes fecham rua e não deixa veículos passar”(sic). Ou seja, não há referência direta a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Contudo, o conteúdo foi baixado e compartilhado em outras redes, como Twitter, Facebook e Instagram.

Nessas outras plataformas, o vídeo é acompanhado da legenda “Terroristas Bolsonaristas agredindo um trabalhador do Sedex que tentava passar por uma via bloqueada”, ou similares, dessa vez, fazendo referência direta aos supostos manifestantes bolsonaristas.