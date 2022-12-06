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Se não chover

BR 259: obras em trecho de Colatina devem durar uma semana, diz Dnit

Trecho no km 36 da rodovia está interditado desde domingo (4); uma galeria para o escoamento de água da chuva está sendo feita antes da reestruturação da estrada, segundo o Dnit
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 dez 2022 às 12:52

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 12:52

Trecho da BR 259 em Colatina foi totalmente interditado por conta das chuvas
Trecho da BR 259 em Colatina foi totalmente interditado por conta das chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Colatina
As obras para a liberação do km 36 da BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, começaram na tarde desta segunda-feira (5) e devem ser concluídas em uma semana, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão afirmou que trabalha para que o trecho, que está totalmente interditado desde o último domingo (5), seja totalmente liberado dentro desse prazo caso não chova. A interdição ocorreu porque o acostamento dos dois lados da pista desmoronou.
Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, se chover nos próximos dias, o prazo para a entrega dos trabalhos pode se estender para 15 dias. Antes da reestruturação da estrada, está sendo feita uma nova galeria para o escoamento da água da chuva no local.
A reportagem de A Gazeta procurou o Dnit para saber se existe a possibilidade de o trecho ser liberado antes da conclusão das intervenções, de forma parcial. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Um dia após o bloqueio total do trecho, na segunda-feira (5), o Dnit afirmou que as condições climáticas e a água de barragem estavam dificultando o início das obras, que ocorreu durante a tarde do mesmo dia. O local está sinalizado, segundo o órgão. 
Procurada pela reportagem para falar sobre a interdição do trecho, a Prefeitura de Colatina explicou que estuda uma forma de fazer um desvio mais próximo do local da interdição para liberar a passagem de veículos, mas disse que ainda não há definições.
O Dnit afirmou que a orientação para o motorista que precisa passar pelo local segue a mesma: para quem vem de Vitória, pegar o desvio no km 31, pelo trevo da comunidade de Boapaba, na rodovia ES 357. Depois o motorista pega a ES 080, que dá acesso à região central de Colatina. Para o motorista que vai para Vitória, é fazer o mesmo caminho, no sentido contrário.

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