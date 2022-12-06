BR 259: obras em trecho de Colatina devem durar uma semana, diz Dnit

Trecho da BR 259 em Colatina foi totalmente interditado por conta das chuvas Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Colatina

As obras para a liberação do km 36 da BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, começaram na tarde desta segunda-feira (5) e devem ser concluídas em uma semana, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão afirmou que trabalha para que o trecho, que está totalmente interditado desde o último domingo (5) , seja totalmente liberado dentro desse prazo caso não chova. A interdição ocorreu porque o acostamento dos dois lados da pista desmoronou.

Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, se chover nos próximos dias, o prazo para a entrega dos trabalhos pode se estender para 15 dias. Antes da reestruturação da estrada, está sendo feita uma nova galeria para o escoamento da água da chuva no local.

A reportagem de A Gazeta procurou o Dnit para saber se existe a possibilidade de o trecho ser liberado antes da conclusão das intervenções, de forma parcial. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Procurada pela reportagem para falar sobre a interdição do trecho, a Prefeitura de Colatina explicou que estuda uma forma de fazer um desvio mais próximo do local da interdição para liberar a passagem de veículos, mas disse que ainda não há definições.