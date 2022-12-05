Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Complicado...

Chuva vai continuar volumosa no ES na semana, diz Climatempo

Instituto meteorológico informa que regiões do Espírito Santo podem registrar chuvas fortes e intensas até próxima sexta-feira (9)

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 19:26

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

05 dez 2022 às 19:26
Chuva forte causa alagamentos em ruas e casas do Norte do ES
João Neiva, no Norte do Estado, viu o Centro da cidade ser tomado pelas águas nos últimos dias Crédito: Divulgação \ Prefeitura de João Neiva
Parece que a chuva não vai dar trégua no Espírito Santo durante a semana: pelo menos é o que diz o Climatempo. De acordo com o órgão, áreas de instabilidade sobre a região Sudeste, atreladas com a circulação dos ventos na atmosfera, além da presença do ar quente e úmido, influenciam na formação de nuvens chuvosas sobre o Estado.
Das 11h do último sábado (3) até o mesmo horário desta segunda (5), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou um acumulado de 160,4mm em Colatina, no Noroeste do Estado, e 147,8mm em Santa Leopoldina, na região Serrana.
Entre segunda e terça-feira (6), o volume de chuva deve perder a intensidade no território capixaba. "O sol aparece e pode chover, mas de forma mais isolada e passageira. Na quarta-feira (07), as instabilidades aumentam com a presença de uma área de baixa pressão na costa do Brasil, que vai favorecer a formação de nuvens mais carregadas", detalhou o Climatempo.
No Sul do Espírito Santo a chuva pode ser forte e ainda mais volumosa. Na área central do Estado podem ocorrer pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. Já nas cidades próximas da divisa com a Bahia a chuva deve ser leve e passageira.
Chuva vai continuar volumosa no ES na semana, diz Climatempo
Entre quinta (8) e sexta-feira (9) a chuva forte e intensa deve avançar ainda mais para o norte capixaba. Na maioria das áreas ao sul do Estado, ainda poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

Chuva atinge Fundão e causa alagamento

"Como o solo está muito encharcado e o nível dos rios elevados, a chuva ainda deixa o estado em alerta máximo a novos deslizamentos e escorregamentos de terra, enxurradas, transbordamentos e alagamentos", reforçou o Climatempo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Climatempo espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados