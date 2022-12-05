João Neiva, no Norte do Estado, viu o Centro da cidade ser tomado pelas águas nos últimos dias Crédito: Divulgação \ Prefeitura de João Neiva

Parece que a chuva não vai dar trégua no Espírito Santo durante a semana: pelo menos é o que diz o Climatempo . De acordo com o órgão, áreas de instabilidade sobre a região Sudeste, atreladas com a circulação dos ventos na atmosfera, além da presença do ar quente e úmido, influenciam na formação de nuvens chuvosas sobre o Estado.

Das 11h do último sábado (3) até o mesmo horário desta segunda (5), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou um acumulado de 160,4mm em Colatina , no Noroeste do Estado, e 147,8mm em Santa Leopoldina , na região Serrana

Entre segunda e terça-feira (6), o volume de chuva deve perder a intensidade no território capixaba. "O sol aparece e pode chover, mas de forma mais isolada e passageira. Na quarta-feira (07), as instabilidades aumentam com a presença de uma área de baixa pressão na costa do Brasil, que vai favorecer a formação de nuvens mais carregadas", detalhou o Climatempo.

No Sul do Espírito Santo a chuva pode ser forte e ainda mais volumosa. Na área central do Estado podem ocorrer pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. Já nas cidades próximas da divisa com a Bahia a chuva deve ser leve e passageira.

Your browser does not support the audio element. Chuva vai continuar volumosa no ES na semana, diz Climatempo

Entre quinta (8) e sexta-feira (9) a chuva forte e intensa deve avançar ainda mais para o norte capixaba. Na maioria das áreas ao sul do Estado, ainda poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

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