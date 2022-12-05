Parece que a chuva não vai dar trégua no Espírito Santo durante a semana: pelo menos é o que diz o Climatempo. De acordo com o órgão, áreas de instabilidade sobre a região Sudeste, atreladas com a circulação dos ventos na atmosfera, além da presença do ar quente e úmido, influenciam na formação de nuvens chuvosas sobre o Estado.
Das 11h do último sábado (3) até o mesmo horário desta segunda (5), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou um acumulado de 160,4mm em Colatina, no Noroeste do Estado, e 147,8mm em Santa Leopoldina, na região Serrana.
Entre segunda e terça-feira (6), o volume de chuva deve perder a intensidade no território capixaba. "O sol aparece e pode chover, mas de forma mais isolada e passageira. Na quarta-feira (07), as instabilidades aumentam com a presença de uma área de baixa pressão na costa do Brasil, que vai favorecer a formação de nuvens mais carregadas", detalhou o Climatempo.
No Sul do Espírito Santo a chuva pode ser forte e ainda mais volumosa. Na área central do Estado podem ocorrer pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. Já nas cidades próximas da divisa com a Bahia a chuva deve ser leve e passageira.
Chuva vai continuar volumosa no ES na semana, diz Climatempo
Entre quinta (8) e sexta-feira (9) a chuva forte e intensa deve avançar ainda mais para o norte capixaba. Na maioria das áreas ao sul do Estado, ainda poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.
Chuva atinge Fundão e causa alagamento
"Como o solo está muito encharcado e o nível dos rios elevados, a chuva ainda deixa o estado em alerta máximo a novos deslizamentos e escorregamentos de terra, enxurradas, transbordamentos e alagamentos", reforçou o Climatempo.