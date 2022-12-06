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Mais água!

ES recebe novo alerta de perigo potencial de chuva intensa; veja cidades

Inmet prevê chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos de 40 km/h a 60 km/h; aviso é válido até a manhã desta quarta-feira (7)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 dez 2022 às 10:40

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 10:40

Chuva em Vitória
Dia chuvoso e frio, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Esta semana começou com um sol tímido e assim deve continuar, mas já há previsão de mais chuva no Espírito Santo, segundo novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitido nesta terça-feira (6). O aviso amarelo, de perigo potencial, é válido para 67 cidades capixabas até a manhã desta quarta-feira (7).
O alerta prevê chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos de 40 km/h a 60 km/h. Apesar da ventania intensa, é considerado baxo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Vargem Alta
  63. Venda Nova do Imigrante
  64. Viana
  65. Vila Valério
  66. Vila Velha
  67. Vitória
Orientações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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