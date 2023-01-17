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BR 101

Casal rouba caminhão na Serra para pagar dívida e acaba preso

Veículo foi roubado no bairro Jardim Carapina, durante a madrugada desta terça-feira (17); abordagem dos suspeitos aconteceu na Rodovia do Contorno
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 jan 2023 às 10:11

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 10:11

Um homem de 47 anos e uma mulher de 33 anos foram detidos na Rodovia do Contorno (BR 101), após roubarem um caminhão no bairro Jardim Carapina, na Serra, na madrugada desta terça-feira (17). Aos policiais, o suspeito afirmou que roubou o veículo para pagar uma dívida.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 43 anos, acionou o Sexto Batalhão da PM após ter o veículo roubado por um casal. Seguindo a localização do automóvel, a equipe foi até a Rua Jânio Quadros, no bairro Jardim Carapina.
Ao avistar o caminhão, foi realizando sinal de parada, mas que foi ignorada pelos ocupantes do veículo, que seguiu para a Rodovia do Contorno, no sentido Cariacica. Em seguida, com a ajuda de outras viaturas, foi possível abordar o automóvel na BR 101.
Casal rouba caminhão na Serra para pagar dívida e acaba preso
Dentro dele estava o casal, sendo que quem o dirigia era o homem de 47 anos. Junto dele, estava uma arma de fogo falsa. O motorista do caminhão identificou o casal como os autores do roubo.
Os suspeitos e a vítima foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil disse que os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo qualificado e foram encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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