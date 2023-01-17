Um pastor evangélico de 25 anos foi baleado com um tiro no pescoço na noite dessa segunda-feira (16), no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Familiares acreditam que ele foi alvo do ataque por engano.
Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ele passava com o carro dele pela Rua dos Jornalistas, quando foi atingido por disparos de arma de fogo. A vítima não conseguiu identificar de onde vieram os tiros nem quem fez os disparos.
Após ser ferido, o pastor ainda andou com o carro e bateu em um muro. Nesse momento, ele tomou mais dois tiros: um na coluna e outro no peito. Para a PM, a família explicou que o pastor é de Vila Velha e foi em Cariacica para olhar um terreno da mãe.
Pastor é baleado em Cariacica e família acredita ter sido por engano
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. De acordo com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, ele corre risco de perder os movimentos das pernas.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Também conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a região em que o pastor foi baleado vive uma guerra de traficantes. No dia 1 de janeiro, no bairro Oriente, próximo do local da tentativa de homicídio do pastor, três pessoas foram baleadas – incluindo um pai e filho.