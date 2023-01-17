Vídeo mostra acidente entre moto e ônibus que matou jovem em Vila Velha

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o exato momento em que a motociclista Thamirys Reis, de 24 anos, perde o controle da moto e acaba parando embaixo de um ônibus em movimento em Vila Velha. A jovem morreu no local. Ela seguia pela Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ao Trevo de Capuaba, quando, perto de uma curva, o pé dela bate no chão e a faz perder o equilíbrio do veículo.
As imagens impressionantes mostram que Thamirys ainda tenta recuperar o controle, mas não consegue. No momento em que ela vai ao chão, um ônibus que seguia no sentido oposto passa por cima dela e a arrasta no asfalto.
Thamirys Reis seguia para o trabalho quando a moto que ela conduzia colidiu com o coletivo. As informações foram confirmadas pela repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, que foi ao local do acidente.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta de 8h40. O corpo de Thamirys foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Guarda Municipal de Vila Velha foi até o local para orientar no trânsito, que precisou ser interrompido para o trabalho da polícia.