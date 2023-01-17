Homem é preso após assediar sexualmente duas adolescentes na Serra

Um homem de 22 anos foi preso após ser suspeito de assediar sexualmente duas adolescentes, de 16 e 17 anos, na noite dessa segunda-feira (16), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra.
As vítimas contaram à Polícia Militar que estavam na área de lazer de um condomínio quando o suspeito, desconhecido na região, se aproximou delas e começou a acariciá-las. Em seguida, ele tentou beijar a adolescente de 17 anos, sem o consentimento dela.
Aos policiais, o homem negou as acusações e narrou que, após o relato das jovens, alguns moradores descobriram o apartamento em que ele mora, invadiram o imóvel e o agrediram fisicamente. Pessoas o contiveram até a chegada da PM.
O suspeito foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), assim como as vítimas e os respectivos responsáveis. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante, duas vezes, por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.