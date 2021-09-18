Homem é preso após sacar R$ 8 mil de FGTS com documento falso em Vitória

Suspeito foi levado para a sede da Polícia Federal (acima), que fica em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo o delegado Leandro Piquet, uma gerente de banco desconfiou dos altos valores retirados em um curto intervalo de tempo e o acionou. "Ela sabe que eu tenho conta lá e me ligou por volta das 10h30, avisando que estava estranhando a atitude e que as suspeitas se confirmaram na checagem inicial", contou.

"Verificamos os dois saques anteriores, a tentativa de saque e o documento. Ficou claro que era falso. Quando comecei a falar com o suspeito, ele, de cara, admitiu tudo" Leandro Piquet - Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo

Para aumentar as chances de ter sucesso nos golpes, o suspeito — que age junto a uma quadrilha especializada neste tipo de crime — escolhia agências da Caixa Econômica Federal que não exigiam um cartão específico para fazer o chamado "saque-aniversário" do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ).

"Nesse tipo de ação ninguém age sozinho. Ele aceitou cooperar e trocar mensagens com membros da quadrilha para tentarmos fazer a captura. Nesse processo, nós começamos a fazer levantamentos e descobrimos que era uma quadrilha de São Paulo , que já tinha passado por Minas Gerais ", revelou.

"Descobrimos que eles haviam entrado pelo sul do Espírito Santo, cometendo golpes. Em Guarapari, eles tentaram três vezes, mas não foram bem sucedidos e, agora, estavam rodando os bancos da Capital" Leandro Piquet - Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo

Embora ainda não tenha sido possível levantar o prejuízo gerado pela ação dos criminosos, o Leandro Piquet revelou que as produções dos documentos são feitos em uma gráfica de São Paulo. "Eles têm um banco de dados, escaneiam as fotos e produzem a carteira de identidade falsa", explicou.

"Eles ficam o dia inteiro rodando e fazem dezenas de saques na 'boca do caixa'. Pelo o que ele falou, o sucesso era recorrente. Até esta manhã, pelo menos três pessoas tinham denunciados prejuízos. A ação é pulverizada. É importante que as vítimas verifiquem e registrem boletim", afirmou o delegado.

R$ 15 mil É o valor máximo de saques feitos pela quadrilha, segundo o delegado Leandro Piquet

A Caixa Econômica Federal foi demandada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. Como a instituição bancária é considerada um bem da União, o homem detido na agência de Vitória foi levado para a Polícia Federal por policiais militares, ainda durante esta manhã. "O que fica no radar da Polícia Civil é o encaminhamento das vítimas que realizarem as denúncias", esclareceu Leandro.