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Em casa lotérica

Jovem tenta sacar dinheiro com documento falso e é detida em Vila Velha

Mulher de 20 anos usou identidade com a data de nascimento de uma pessoa de 51 anos. Ela foi detida na Praia da Costa, nesta quinta-feira (16)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 set 2021 às 20:09

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 20:09

Guarda Municipal de Vila Velha
A Guarda Municipal fez buscas e deteve a jovem na Praia da Costa Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Uma jovem de 20 anos foi presa nesta quinta-feira (16) após tentar sacar dinheiro usando um documento falso em uma casa lotérica de Vila Velha. Além da tentativa do golpe, chamou a atenção o fato dela ter usado a identidade de uma pessoa de 51 anos, nascida em novembro de 1971. 
De acordo com informações da Guarda Municipal, enquanto trafegava no Centro de Vila Velha na tarde desta quinta-feira, uma viatura foi abordada pelo dono de uma casa lotérica da região. O proprietário alertou os agentes sobre uma mulher que havia tentado aplicar um golpe no estabelecimento e não obteve sucesso, mas poderia tentar em outro lugar.
Diante da denúncia, a equipe fez buscas na região e encontrou a jovem dentro de outro estabelecimento do tipo, na Avenida Champagnat, na Praia da Costa. "Ela foi reconhecida pelo homem que havia passado as informações iniciais e confessou o crime", detalhou a Guarda Municipal. Ainda segundo a corporação, a jovem disse ser de Belo Horizonte (MG).
Em nota, a Polícia Civil informou a mulher prestou depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha e foi liberada pela autoridade policial. "Como trata-se de ocorrência em uma Casa Lotérica, o procedimento foi remetido à Polícia Federal, para que as circunstâncias do fato sejam apuradas", explicou.
Por sua vez, a Polícia Federal afirmou que a ocorrência não foi recebida no plantão, mas esclareceu que "como não se trata de situação flagrancial, provavelmente será encaminhada ao setor competente para análise quanto a atribuição da PF para atuar no caso e a distribuição à delegacia especializada".

Atualização

17/09/2021 - 4:51
A Polícia Federal enviou uma nota explicando qual deve ser o encaminhamento dado à ocorrência, que ainda não foi recebida pelo órgão. O texto foi atualizado.

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