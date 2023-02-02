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Leonel Ximenes

Crime no Sambão: escola cancela ensaio e fará homenagem no desfile

Agremiação de Vila Velha é do mesmo bairro da vereadora que teve o filho assassinado na noite desta quarta, durante ensaio técnico da MUG

Públicado em 

02 fev 2023 às 12:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem da São Torquato nas redes sociais
A postagem da São Torquato nas redes sociais Crédito: Instagram
A Escola de Samba São Torquato resolveu cancelar o ensaio de rua que estava previsto para ser realizado na noite desta sexta-feira (3), em solidariedade à vereadora Patrícia Crizanto, mãe de Pedro Crizanto, o rapaz assassinado na noite desta quarta (1º) durante o ensaio técnico do MUG no Sambão do Povo.
Patrícia, que está exercendo seu segundo mandato, tem como base eleitoral a região de São Torquato e Paul, área de influência da escola de samba de Vila Velha.
“Ensaio cancelado. Devido ao fato de ontem, no Sambão do Povo, durante o ensaio técnico das nossas coirmãs, decidimos cancelar nosso ensaio de rua que aconteceria na próxima sexta-feira. O momento é de dor, reflexão e muito apoio a vereadora @patriciacrizanto , familiares e amigos”, escreveu a diretoria no perfil da agremiação nas redes sociais.

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A diretora-geral de Harmonia da São Torquato, Orlaine Sá, justificou a decisão. “Cancelamos o ensaio porque não tem clima e estamos solidários à família da Patrícia, que é do bairro”, disse.
A escola de samba enviou uma coroa de flores ao velório do filho da vereadora e também promete fazer uma homenagem à vítima no dia do desfile da São Torquato no Grupo de Acesso, na sexta-feira dia 10: “Faremos uma homenagem com a batida do surdo da bateria”, antecipa Orlaine.
Pega no Samba, do bairro Consolação, em Vitória, também se manifestou nas redes sociais sobre o assassinato do jovem de 20 anos no Sambão do Povo. “O Pega está de luto! Em respeito à comunidade de São Torquato e todos os nossos semelhantes. Vai ter luta!”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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