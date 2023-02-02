Crime no Sambão: escola cancela ensaio e fará homenagem no desfile

Patrícia, que está exercendo seu segundo mandato, tem como base eleitoral a região de São Torquato e Paul, área de influência da escola de samba de Vila Velha.
“Ensaio cancelado. Devido ao fato de ontem, no Sambão do Povo
, durante o ensaio técnico das nossas coirmãs, decidimos cancelar nosso ensaio de rua que aconteceria na próxima sexta-feira. O momento é de dor, reflexão e muito apoio a vereadora @patriciacrizanto , familiares e amigos”, escreveu a diretoria no perfil da agremiação nas redes sociais.
A diretora-geral de Harmonia da São Torquato, Orlaine Sá, justificou a decisão. “Cancelamos o ensaio porque não tem clima e estamos solidários à família da Patrícia, que é do bairro”, disse.
A escola de samba enviou uma coroa de flores ao velório do filho da vereadora e também promete fazer uma homenagem à vítima no dia do desfile da São Torquato no Grupo de Acesso, na sexta-feira dia 10: “Faremos uma homenagem com a batida do surdo da bateria”, antecipa Orlaine.
A Pega no Samba
, do bairro Consolação, em Vitória, também se manifestou nas redes sociais sobre o assassinato do jovem de 20 anos no Sambão do Povo. “O Pega está de luto! Em respeito à comunidade de São Torquato e todos os nossos semelhantes. Vai ter luta!”