87 novos radares, drone: BRs 101 e 262 terão operação de choque no ES

A Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo
(PRF-ES) vai desencadear, a partir da semana que vem, uma operação de choque nas BRs 101 e 262 com o objetivo de conter a velocidade dos veículos e reduzir os acidentes fatais nas duas rodovias federais.
São várias frentes de atuação nas duas rodovias: na BR 101
, serão instalados mais 87 pontos de radar permanentes, e na 262
também haverá o incremento da fiscalização com a entrada em operação de radares portáteis da própria PRF-ES, em pontos considerados críticos da rodovia.
A Superintendência da Polícia Rodoviária no Estado pediu reforço ao comando da corporação em Brasília, que cedeu três agentes especialistas em controle de velocidade em rodovias. Eles vão ministrar uma instrução técnica aos agentes da PRF no ES na segunda-feira (13), véspera do início da operação de choque.
O drone, explica Wylis Lyra, assessor de Comunicação da PRF-ES, será utilizado para flagrar ultrapassagens e direção perigosa que, ao lado da falta de atenção, são os fatores que mais provocam acidentes nas rodovias federais
que cortam o Estado.
Também na segunda-feira, agentes da PRF-ES farão ações educativas junto aos motoristas, em pontos anteriores aos trechos considerados críticos por causa da grande possibilidade de ocorrência de acidentes.
“Essa operação de choque não se limita ao período de Carnaval
porque, por exemplo, os novos radares fixos vão permanecer na BR 101", explica Lyra.
Além da PRF-ES, a operação de choque tem a participação do DNIT, da ANTT, da Eco101 e da Movitran, o Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito.