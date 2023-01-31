Padre celebra missa de despedida aos turistas em balneário do ES

Vão e voltem, com as bênçãos de Deus. Em resumo, este é o sentido da missa campal de despedida dos turistas, realizada na noite deste domingo (28), em Piúma, litoral sul do Estado
.
Com a presença de cerca de 800 fiéis, a celebração foi presidida pelo padre Pedro Félix Bassini, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, na Praça Dona Carmen, no centro da cidade.
A missa integra a programação de verão da paróquia de Piúma
, cidade litorânea que recebe milhares de turistas de várias regiões do país nesta época do ano.
Segundo a Diocese de Cachoeiro
, a cerimônia é uma forma de agradecer e abençoar os visitantes que, durante o mês de janeiro, frequentaram as comunidades católicas da região.
“É uma cerimônia comum, porém abençoada, e está se tornando uma tradição na cidade de Piúma. Ao final da santa missa, padre Pedro se dirigiu aos turistas agradecendo pela visita, desejando-lhes uma tranquila volta para casa”, explica o coordenador paroquial da Pastoral da Comunicação (Pascom), João Otávio.