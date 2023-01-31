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Leonel Ximenes

Padre celebra missa de despedida aos turistas em balneário do ES

Celebração, realizada na praça central da cidade, reuniu cerca de 800 fiéis

Públicado em 

31 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Padre Pedro Félix Bassini preside a missa campal em Piúma
Padre Pedro Félix Bassini preside a missa campal em Piúma Crédito: Paróquia de Piúma
Vão e voltem, com as bênçãos de Deus. Em resumo, este é o sentido da missa campal de despedida dos turistas, realizada na noite deste domingo (28), em Piúma, litoral sul do Estado.
Com a presença de cerca de 800 fiéis, a celebração foi presidida pelo padre Pedro Félix Bassini, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, na Praça Dona Carmen, no centro da cidade.
A missa integra a programação de verão da paróquia de Piúma, cidade litorânea que recebe milhares de turistas de várias regiões do país nesta época do ano.

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Segundo a Diocese de Cachoeiro, a cerimônia é uma forma de agradecer e abençoar os visitantes que, durante o mês de janeiro, frequentaram as comunidades católicas da região.
“É uma cerimônia comum, porém abençoada, e está se tornando uma tradição na cidade de Piúma. Ao final da santa missa, padre Pedro se dirigiu aos turistas agradecendo pela visita, desejando-lhes uma tranquila volta para casa”, explica o coordenador paroquial da Pastoral da Comunicação (Pascom), João Otávio.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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