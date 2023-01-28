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Leonel Ximenes

Meneguelli: “Tenho 99,99% de chances de não assumir o mandato dia 1°”

Em conversa exclusiva com a coluna, deputado estadual eleito, que se recupera de uma delicada cirurgia, disse que os médicos não recomendam que ele tome posse na quarta-feira

Públicado em 

28 jan 2023 às 10:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em vídeo Meneguelli fala sobre recuperação após retirada de parte do intestino
Meneguelli quando estava no hospital após se submeter a uma cirurgia de diverticulite Crédito: Assessoria de Sérgio Meneguelli
Está praticamente descartada a possibilidade de o deputado estadual eleito Sérgio Meneguelli (Republicanos) tomar posse na próxima quarta-feira (1) do seu mandato na Assembleia Legislativa.
Em conversa exclusiva com a coluna, na manhã deste sábado (29), o parlamentar, abatido, disse que os médicos não recomendam sua exposição pública após ele se submeter a uma delicada cirurgia de diverticulite, na qual 25% do seu intestino foi retirado.
Em voz baixa e pausada, Meneguelli contou que as possibilidades discutidas com seus médicos foram descartadas, por causa do seu estado de saúde delicado: “Pensamos em um deslocamento em um pequeno avião de Colatina para Vitória, o uso de cadeiras de rodas, mas os médicos não recomendam”, disse o deputado eleito.

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Meneguelli disse que está se convalescendo numa cama, em local discreto, e que não pode receber visitas nem ter contato com o público, o que certamente ocorreria na cerimônia de posse dos deputados na Assembleia neste dia 1º.
O republicano revelou que já recebeu contatos telefônicos dos dois postulantes à presidência da Casa, Marcelo Santos (Podemos) e Vandinho Leite (PSDB), mas, segundo o parlamentar eleito, ele não tem candidato e nem pensou nessa escolha devido ao seu estado de saúde.
Por causa de todos esses fatores, a posse dele nesta quarta-feira está praticamente descartada. “Não posso colocar nem camisa”, lamenta, emocionado, o ex-prefeito de Colatina e campeão de votos para a Assembleia na eleição do ano passado.

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Indagado pela coluna como ficará sua situação jurídica se não tomar posse no dia 1º, às 10h, no plenário da Assembleia Legislativa, Meneguelli disse que foi informado por sua assessoria jurídica que um atestado médico vai permitir que ele assuma seu mandato logo que sua saúde estiver restabelecida.
Meneguelli teve alta médica na manhã de quarta-feira (25) após ficar oito dias internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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