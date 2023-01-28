Meneguelli: “Tenho 99,99% de chances de não assumir o mandato dia 1°”

Em voz baixa e pausada, Meneguelli contou que as possibilidades discutidas com seus médicos foram descartadas, por causa do seu estado de saúde delicado: “Pensamos em um deslocamento em um pequeno avião de Colatina para Vitória, o uso de cadeiras de rodas, mas os médicos não recomendam”, disse o deputado eleito.
Meneguelli disse que está se convalescendo numa cama, em local discreto, e que não pode receber visitas nem ter contato com o público, o que certamente ocorreria na cerimônia de posse dos deputados na Assembleia neste dia 1º.
Por causa de todos esses fatores, a posse dele nesta quarta-feira está praticamente descartada. “Não posso colocar nem camisa”, lamenta, emocionado, o ex-prefeito de Colatina e campeão de votos para a Assembleia na eleição do ano passado.
Indagado pela coluna como ficará sua situação jurídica se não tomar posse no dia 1º
, às 10h, no plenário da Assembleia Legislativa, Meneguelli disse que foi informado por sua assessoria jurídica que um atestado médico vai permitir que ele assuma seu mandato logo que sua saúde estiver restabelecida.
Meneguelli teve alta médica na manhã de quarta-feira (25) após ficar oito dias internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.