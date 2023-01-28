Meneguelli: “Tenho 99,99% de chances de não assumir o mandato dia 1°”

Meneguelli quando estava no hospital após se submeter a uma cirurgia de diverticulite Crédito: Assessoria de Sérgio Meneguelli

Está praticamente descartada a possibilidade de o deputado estadual eleito Sérgio Meneguelli (Republicanos) tomar posse na próxima quarta-feira (1) do seu mandato na Assembleia Legislativa.

Em voz baixa e pausada, Meneguelli contou que as possibilidades discutidas com seus médicos foram descartadas, por causa do seu estado de saúde delicado: “Pensamos em um deslocamento em um pequeno avião de Colatina para Vitória, o uso de cadeiras de rodas, mas os médicos não recomendam”, disse o deputado eleito.

Meneguelli disse que está se convalescendo numa cama, em local discreto, e que não pode receber visitas nem ter contato com o público, o que certamente ocorreria na cerimônia de posse dos deputados na Assembleia neste dia 1º.

Por causa de todos esses fatores, a posse dele nesta quarta-feira está praticamente descartada. “Não posso colocar nem camisa”, lamenta, emocionado, o ex-prefeito de Colatina e campeão de votos para a Assembleia na eleição do ano passado.

Indagado pela coluna como ficará sua situação jurídica se não tomar posse no dia 1º , às 10h, no plenário da Assembleia Legislativa, Meneguelli disse que foi informado por sua assessoria jurídica que um atestado médico vai permitir que ele assuma seu mandato logo que sua saúde estiver restabelecida.