Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Campeão de votos no ES, Meneguelli grava 78 vídeos de agradecimento

Ex-prefeito de Colatina  recebeu o total de 138.523 votos espalhados em todos os municípios do Estado

Públicado em 

20 out 2022 às 17:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli no vídeo de agradecimento aos voluntários de Vila Velha
Sérgio Meneguelli no vídeo de agradecimento aos voluntários de Vila Velha Crédito: Reprodução de vídeo
Deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo, Sérgio Meneguelli (Republicanos) está gravando vídeos de agradecimento aos voluntários da sua campanha nos 78 municípios do Estado. No total, a campanha do ex-prefeito de Colatina cadastrou 1.780 voluntários no período eleitoral, incluindo apoiadores da sua cidade.
Os vídeos, de pouco mais de um minuto cada um, não estão sendo publicados nas redes sociais, mas sim destinados aos voluntários que trabalharam de graça para Meneguelli, segundo a assessoria do deputado estadual eleito.

Veja Também

Saiba quantos votos Meneguelli teve em cada um dos 78 municípios do ES

Eleição no ES teve dois prefeitos vitoriosos e uma cidade campeã

Além de Serra e Linhares, a coluna teve acesso ao vídeo enviado aos cerca de 200 apoiadores do ex-prefeito em Vila Velha, cidade que lhe deu 10.300 votos no dia 2 de outubro.

Veja Também

Jornalista perde eleição, mas ganha cargo no governo do Estado

Contrariado, prefeito chama vereadores de “merda” no ES

Jornalista perde a eleição, mas ganha cargo em prefeitura no ES

“Vamos trabalhar agora com muita dedicação e peço a Deus que nunca eu lhes decepcione”, disse na mensagem aos vila-velhenses o prefeito, que aparece em todos os vídeos com uma camisa com a mensagem “gratidão!”.
A campanha de Meneguelli enviou material de campanha pelo Correio e por transportadoras aos voluntários em todos os municípios capixabas. A corrente deu um resultado estrondoso: o ex-prefeito de Colatina colheu 138.523 votos em todo o Espírito Santo.

Veja Também

Michelle Bolsonaro vai receber mais um título no ES

Três últimos prefeitos de Vila Velha naufragaram (glub!) nas urnas

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Colatina Linhares Serra Vila Velha Sérgio Meneguelli Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados