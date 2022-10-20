Campeão de votos no ES, Meneguelli grava 78 vídeos de agradecimento

Deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo, Sérgio Meneguelli
(Republicanos) está gravando vídeos de agradecimento aos voluntários da sua campanha nos 78 municípios do Estado. No total, a campanha do ex-prefeito de Colatina cadastrou 1.780 voluntários no período eleitoral, incluindo apoiadores da sua cidade.
Os vídeos, de pouco mais de um minuto cada um, não estão sendo publicados nas redes sociais, mas sim destinados aos voluntários que trabalharam de graça para Meneguelli, segundo a assessoria do deputado estadual eleito.
Além de Serra e Linhares, a coluna teve acesso ao vídeo enviado aos cerca de 200 apoiadores do ex-prefeito em Vila Velha, cidade que lhe deu 10.300 votos no dia 2 de outubro.
“Vamos trabalhar agora com muita dedicação e peço a Deus que nunca eu lhes decepcione”, disse na mensagem aos vila-velhenses o prefeito, que aparece em todos os vídeos com uma camisa com a mensagem “gratidão!”.