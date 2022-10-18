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Leonel Ximenes

Jornalista perde eleição, mas ganha cargo no governo do Estado

Ex-candidato a deputado pelo PSB do governador Casagrande, o apresentador de TV foi nomeado assessor especial da Casa Civil

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 11:37

Públicado em 

18 out 2022 às 11:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

João Batista Conti, o Ted Conti, deputado federal. Ted assumiu como suplente do deputado Paulo Foleto, que assumiu a Secretaria de Estado da Agricultura do ES
Ted Conti exerceu o mandato de deputado federal por mais de três anos Crédito: Agência Câmara
O jornalista Ted Conti, que não conseguiu se eleger deputado federal pelo PSB, já está empregado. Ele foi nomeado para o cargo de Assessor Especial Nível IV da Casa Civil do governo do Estado. Seu salário é de R$ 6,3 mil.
O ex-apresentador de TV exerceu o mandato de deputado federal por mais de três anos no lugar de Paulo Foletto, que foi eleito em 2018, mas preferiu comandar a Secretaria Estadual da Agricultura (Sea) até o final de março passado.

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De volta à suplência pelo partido do governador Renato Casagrande, o jornalista foi nomeado, também no final de março, no mesmo cargo que está ocupando agora.
A Casa Civil, comandada por Davi Diniz, tem a tarefa de fazer a interlocução com outros Poderes e instituições, especialmente a Assembleia Legislativa.

TED CONTI FICOU NA QUINTA SUPLÊNCIA DO PSB

Nas eleições de 2 de outubro, Conti obteve apenas 11.289 votos e ficou na quinta suplência do PSB, que conseguiu reeleger Foletto. Estão na frente do jornalista na suplência, pela ordem de votos: Freitas, Givaldo Vieira, Jacqueline Moraes e Luciano Machado.

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Outro jornalista derrotado na eleição que foi abrigado na área pública é Camargão (PSD), nomeado secretário de Comunicação de Cariacica pelo prefeito Euclério Sampaio (União Brasil). O apresentador de TV foi candidato a deputado estadual, mas colheu apenas 12.715 votos, não conseguindo nem a suplência pelo seu partido.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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