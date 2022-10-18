Jornalista perde eleição, mas ganha cargo no governo do Estado

O jornalista Ted Conti
, que não conseguiu se eleger deputado federal pelo PSB, já está empregado. Ele foi nomeado para o cargo de Assessor Especial Nível IV da Casa Civil do governo do Estado. Seu salário é de R$ 6,3 mil.
O ex-apresentador de TV exerceu o mandato de deputado federal por mais de três anos no lugar de Paulo Foletto, que foi eleito em 2018, mas preferiu comandar a Secretaria Estadual da Agricultura (Sea) até o final de março passado.
De volta à suplência pelo partido do governador Renato Casagrande
, o jornalista foi nomeado, também no final de março, no mesmo cargo que está ocupando agora.
A Casa Civil, comandada por Davi Diniz, tem a tarefa de fazer a interlocução com outros Poderes e instituições, especialmente a Assembleia Legislativa.
Nas eleições de 2 de outubro, Conti obteve apenas 11.289 votos e ficou na quinta suplência do PSB, que conseguiu reeleger Foletto. Estão na frente do jornalista na suplência, pela ordem de votos: Freitas, Givaldo Vieira, Jacqueline Moraes e Luciano Machado.