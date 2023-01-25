Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Padaria de estilo francês vai abrir primeira loja no ES

Estabelecimento será instalado nas proximidades de um dos maiores pontos turísticos do Estado

Públicado em 

25 jan 2023 às 17:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Algumas das guloseimas comercializadas pelo delivery da padaria OsFrancoBrasileiros
Algumas das guloseimas comercializadas pelo delivery da padaria OsFrancoBrasileiros Crédito: Divulgação
Os sabores, as cores e os aromas da França vão fazer parte do cotidiano da Prainha, o bairro histórico de Vila Velha que vai abrigar, em breve, a primeira loja física da padaria OsFrancoBrasileiros, que atualmente atende pelo delivery através da página Instagram @osfrancobrasileiros.
Comandada pelo casal Lorena Mataveli e Quentin Piroja, a padaria é a concretização de um sonho da capixaba confeiteira e engenheira e do padeiro e cozinheiro francês.
Depois de morar mais de dez anos na França, ela sugeriu ao marido que deixassem Paris e viessem para o Brasil colocar em prática toda a arte da panificação e da confeitaria com a mistura de técnicas francesas com ingredientes brasileiros.

Veja Também

Por decisão judicial, famosa padaria da Praia do Canto fecha as portas

Restaurante da Praia do Canto fica entre os 100 melhores da América Latina

A padaria OsFrancoBrasileiros atualmente vende pelo delivery (WhatsApp e Instagram), e a produção é feita no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. A primeira loja física será aberta, segundo a empresária, até junho, na Rua Vasco Coutinho, a mesma que dá acesso ao Convento da Penha, no Sítio Histórico da Prainha.
Quentin e Lorena: padaria com técnica francesa e ingredientes brasileiros
Quentin e Lorena: padaria com técnica francesa e ingredientes brasileiros Crédito: Divulgação
O projeto já está em fase final de aprovação na Prefeitura de Vila Velha. As obras devem durar três meses. “Teremos o cardápio tradicional e absolutamente os mesmos itens na versão vegana”, antecipa Lorena.
Entre os itens comercializados na padaria estão pães de fermentação natural, focaccias e tortas doces, mas o carro chefe são os folhados como croissants, pain au chocolat e pain suisse. Todos feitos com ingredientes selecionados e produzidos artesanalmente.
Então, só nos resta desejar a todos bon appétit e à bientôt!

Veja Também

Gigante britânica de higiene e limpeza abre centro de distribuição no ES

O gigante chegou: Amazon abre unidade no ES

Supermercado do interior do ES abre 1ª filial na Grande Vitória

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Convento da Penha frança Gastronomia Turismo no ES Vila Velha Comércio Sítio Histórico da Prainha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados