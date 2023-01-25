Padaria de estilo francês vai abrir primeira loja no ES

Os sabores, as cores e os aromas da França vão fazer parte do cotidiano da Prainha
, o bairro histórico de Vila Velha que vai abrigar, em breve, a primeira loja física da padaria OsFrancoBrasileiros, que atualmente atende pelo delivery através da página Instagram @osfrancobrasileiros.
Comandada pelo casal Lorena Mataveli e Quentin Piroja, a padaria é a concretização de um sonho da capixaba confeiteira e engenheira e do padeiro e cozinheiro francês.
Depois de morar mais de dez anos na França
, ela sugeriu ao marido que deixassem Paris e viessem para o Brasil colocar em prática toda a arte da panificação e da confeitaria com a mistura de técnicas francesas com ingredientes brasileiros.
A padaria OsFrancoBrasileiros atualmente vende pelo delivery (WhatsApp e Instagram), e a produção é feita no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. A primeira loja física será aberta, segundo a empresária, até junho, na Rua Vasco Coutinho, a mesma que dá acesso ao Convento da Penha
, no Sítio Histórico da Prainha.
O projeto já está em fase final de aprovação na Prefeitura de Vila Velha. As obras devem durar três meses. “Teremos o cardápio tradicional e absolutamente os mesmos itens na versão vegana”, antecipa Lorena.
Entre os itens comercializados na padaria estão pães de fermentação natural, focaccias e tortas doces, mas o carro chefe são os folhados como croissants, pain au chocolat e pain suisse. Todos feitos com ingredientes selecionados e produzidos artesanalmente.
Então, só nos resta desejar a todos bon appétit e à bientôt!