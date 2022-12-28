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Leonel Ximenes

Os 3 deputados (só isso?) que devolveram o carro oficial nas férias

Outros três parlamentares, de forma permanente, não utilizam o veículo pago do dinheiro público

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 02:15

Públicado em 

28 dez 2022 às 02:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Carro oficial da Assembleia à disposição da deputada Janete de Sá, que devolveu o veículo nesta quinta-feira (23)
Carro oficial da Assembleia à disposição da deputada Janete de Sá, que devolveu o veículo também no ano passado Crédito: Divulgação
Os 30 deputados estaduais do Espírito Santo estão de férias até 31 de janeiro, mas seus motoristas e respectivos veículos oficiais não, com honrosas exceções. Até a última sexta-feira (23), segundo dados da Assembleia Legislativa, apenas três parlamentares devolveram os carros pagos com dinheiro público: Janete de Sá (PSB), Marcos Garcia (Progressista) e Iriny Lopes (PT).
Além desses, outros três deputados estaduais abriram mão de usar o veículo do Legislativo de forma permanente: Hércules Silveira (Patriota), Fabrício Gandini (Cidadania) e Carlos Von (DC). Esses utilizam seus próprios carros para suas atividades parlamentares e pessoais.
Na eleição de outubro, foram reeleitos Janete, Iriny e Gandini. Marcos Garcia, Dr. Hércules e Carlos Von não conseguiram nas urnas renovar seus respectivos mandatos.

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OS QUE FICARAM COM O CARRO NAS FÉRIAS

Os 24 deputados que não devolveram o veículo nas férias são: Adílson Espíndula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assumção, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Danilo Bahiense, Emílio Mameri, Rafael Favatto, José Esmeraldo, Erick Musso (presidente), Freitas, Hudson Leal, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcelo Santos, Marcos Madureira, Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sérgio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite.
A assessoria da Ales lembra que está em manutenção predial nesta semana e se mais algum deputado desejar entregar o carro, poderá deixá-lo com as chaves na garagem da Assembleia e comunicar a devolução, via e-mail, ao setor de transporte.
Excelências, o roteiro é fácil: chave na mão, e-mail e… aplausos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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