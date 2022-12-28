Os 3 deputados (só isso?) que devolveram o carro oficial nas férias

Os 30 deputados estaduais do Espírito Santo estão de férias até 31 de janeiro, mas seus motoristas e respectivos veículos oficiais não, com honrosas exceções. Até a última sexta-feira (23), segundo dados da Assembleia Legislativa
, apenas três parlamentares devolveram os carros pagos com dinheiro público: Janete de Sá (PSB), Marcos Garcia (Progressista) e Iriny Lopes (PT).
Além desses, outros três deputados estaduais abriram mão de usar o veículo do Legislativo de forma permanente: Hércules Silveira (Patriota), Fabrício Gandini (Cidadania) e Carlos Von (DC). Esses utilizam seus próprios carros para suas atividades parlamentares e pessoais.
Na eleição de outubro
, foram reeleitos Janete, Iriny e Gandini. Marcos Garcia, Dr. Hércules e Carlos Von não conseguiram nas urnas renovar seus respectivos mandatos.
Os 24 deputados que não devolveram o veículo nas férias são: Adílson Espíndula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assumção, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Danilo Bahiense, Emílio Mameri, Rafael Favatto, José Esmeraldo, Erick Musso (presidente), Freitas, Hudson Leal, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcelo Santos, Marcos Madureira, Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sérgio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite.
A assessoria da Ales lembra que está em manutenção predial nesta semana e se mais algum deputado desejar entregar o carro, poderá deixá-lo com as chaves na garagem da Assembleia e comunicar a devolução, via e-mail, ao setor de transporte.
Excelências, o roteiro é fácil: chave na mão, e-mail e… aplausos.