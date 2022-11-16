“Governo não terá vida fácil na Assembleia”, alerta campeão de mandatos no ES

Marcelo Santos (Podemos) foi reeleito com 41.627 votos Crédito: Leonel Ximenes

Reeleito para o seu sexto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa (41.627 votos), o deputado Marcelo Santos (Podemos) prevê que a próxima legislatura, que começa em 1º de fevereiro, terá um perfil bem mais radical do que o atual. “O governo vai enfrentar uma oposição forte”, alerta.

A análise do parlamentar, aliado do governador Renato Casagrande (PSB) , tem muito a ver com o momento político pelo qual o país passa, com grande polarização entre a esquerda e direita, e pelo perfil de alguns parlamentares eleitos em 2 de outubro.

“Certamente teremos um embate muito duro entre figuras como Capitão Assumção e Lucas Polese (ambos do PL) com os deputados Camila Valadão (PSOL), João Coser e Iriny Lopes (ambos do PT). Vamos ter um palco de MMA”, afirma Marcelo, que recorre à modalidade de luta para ilustrar o panorama que vislumbra para os próximos quatro anos na Assembleia.

O parlamentar vai além e também prevê que a Assembleia Legislativa, na próxima legislatura, vai assistir a embates ideológicos e muitas vezes sectários, como acontece na Capital: “Vamos ter uma Câmara de Vitória na Assembleia”, compara.

DEPUTADO DIZ QUE SERÁ SEU ÚLTIMO MANDATO NA ALES

Marcelo Santos afirmou que este será seu último mandato no Legislativo estadual e que pretende, daqui a quatro anos, disputar uma vaga na Câmara Federal, mas ao mesmo tempo não descarta concorrer a uma das duas vagas ao Senado que estarão em jogo em 2026.

Apontado como potencial candidato à presidência da Assembleia , Marcelo despista e afirma que não tem nada definido, mas admite que já conversou sobre o assunto com Casagrande. “Não coloquei meu nome, mas se fosse algo de consenso, poderia até disputar.”

Ele diz que a Constituição de 1988 reforçou as Câmaras Municipais e o Congresso Nacional, mas, ao mesmo tempo, esvaziou as Assembleias Legislativas. Por isso, segundo o parlamentar do Podemos, a presidência não é sua prioridade.

“Não tenho essa vaidade de cuidar de deputado”, diz, reforçando o seu entendimento sobre o esvaziamento das funções dos Legislativos estaduais.