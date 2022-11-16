Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

“Governo não terá vida fácil na Assembleia”, alerta campeão de mandatos no ES

Reeleito para o seu sexto mandato consecutivo, parlamentar prevê aumento da oposição a Casagrande e da polarização política

Públicado em 

16 nov 2022 às 15:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marcelo Santos (Podemos) foi reeleito com 41.627 votos
Marcelo Santos (Podemos) foi reeleito com 41.627 votos Crédito: Leonel Ximenes
Reeleito para o seu sexto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa (41.627 votos), o deputado Marcelo Santos (Podemos) prevê que a próxima legislatura, que começa em 1º de fevereiro, terá um perfil bem mais radical do que o atual. “O governo vai enfrentar uma oposição forte”, alerta.
A análise do parlamentar, aliado do governador Renato Casagrande (PSB), tem muito a ver com o momento político pelo qual o país passa, com grande polarização entre a esquerda e direita, e pelo perfil de alguns parlamentares eleitos em 2 de outubro.
“Certamente teremos um embate muito duro entre figuras como Capitão Assumção e Lucas Polese (ambos do PL) com os deputados Camila Valadão (PSOL), João Coser e Iriny Lopes (ambos do PT). Vamos ter um palco de MMA”, afirma Marcelo, que recorre à modalidade de luta para ilustrar o panorama que vislumbra para os próximos quatro anos na Assembleia.

Veja Também

Presidente da Câmara de Vitória se irrita com “notícia” de humor

Euclério volta a nomear filho de 18 anos do deputado Marcelo Santos

O parlamentar vai além e também prevê que a Assembleia Legislativa, na próxima legislatura, vai assistir a embates ideológicos e muitas vezes sectários, como acontece na Capital: “Vamos ter uma Câmara de Vitória na Assembleia”, compara.

DEPUTADO DIZ QUE SERÁ SEU ÚLTIMO MANDATO NA ALES

Marcelo Santos afirmou que este será seu último mandato no Legislativo estadual e que pretende, daqui a quatro anos, disputar uma vaga na Câmara Federal, mas ao mesmo tempo não descarta concorrer a uma das duas vagas ao Senado que estarão em jogo em 2026.
Apontado como potencial candidato à presidência da Assembleia, Marcelo despista e afirma que não tem nada definido, mas admite que já conversou sobre o assunto com Casagrande. “Não coloquei meu nome, mas se fosse algo de consenso, poderia até disputar.”

Veja Também

Com investimento de R$ 30 milhões, ES terá hotel de luxo nas montanhas

O gigante chegou: Amazon abre unidade no ES

Ele diz que a Constituição de 1988 reforçou as Câmaras Municipais e o Congresso Nacional, mas, ao mesmo tempo, esvaziou as Assembleias Legislativas. Por isso, segundo o parlamentar do Podemos, a presidência não é sua prioridade.
“Não tenho essa vaidade de cuidar de deputado”, diz, reforçando o seu entendimento sobre o esvaziamento das funções dos Legislativos estaduais.

Veja Também

Após cerimônia, vice de Pazolini reclama: “Me foi tirado o direito de fala”

Lula é atacado em evento com a presença do governador

Marcelo Santos disse também, durante almoço com a imprensa nesta quarta-feira (16), que não é candidato a uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e tampouco vai disputar a Prefeitura de Cariacica em 2024. “Nas próximas eleições municipais, vou apoiar meus parceiros pelo Estado afora”, prometeu.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Câmara dos Deputados Renato Casagrande Senado Federal Marcelo Santos Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados