Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Quer falar com deputado? Saiba onde eles ficarão na Assembleia do ES

Sorteio definiu o espaço dos parlamentares que vão assumir o mandato na próxima quarta-feira (1°/2)

Públicado em 

25 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

ALES
Sede da Assembléia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Como acontece antes do início de cada legislatura, a Assembleia Legislativa fez o sorteio de ocupação dos gabinetes dos deputados que vão assumir o mandato na próxima quarta-feira (1º/2). Não houve clima de disputa; pelo contrário, em alguns casos, nem sorteio precisou ser feito, atendendo a pedido de alguns parlamentares que manifestaram preferência por espaços específicos.
O sorteio foi realizado no dia 9 de janeiro com a presença de todos os deputados na sala do presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), que recepcionou os parlamentares eleitos com um café da manhã.
Alguns pedidos especiais de ocupação de gabinetes foram atendidos pelos deputados, sem necessidade de sorteio. Foi o caso de Denninho Silva, de primeiro mandato, que pediu para ocupar o 504. Este espaço já foi de Euclério Sampaio, seu tio por consideração, que antes de ser prefeito de Cariacica, exercia o mandato de deputado estadual.
João Coser (PT), que está de volta à Assembleia, havia pedido para ocupar o gabinete 901 e, por coincidência, foi sorteado exatamente para esse local.

O médico Bruno Rezende, por sua vez, pediu para ficar no gabinete do (também médico) Doutor Hércules, o que foi também concedido pelos demais deputados.
Parlamentar que também estreia no Legislativo, Tyago Hoffmann foi sorteado para ocupar o gabinete pessoal de Erick Musso. O gabinete da presidência, também ocupado por Musso na atual legislatura, será destinado ao futuro presidente da Assembleia.
Dos 30 deputados, 14 foram reeleitos. Estes tiveram a prerrogativa de permanecer em seus atuais gabinetes sem necessidade de sorteio.

VEJA COMO FICOU A DISTRIBUIÇÃO DOS GABINETES DA ASSEMBLEIA

  • 2º ANDAR - Gabinete 203
  • Sai: Erick Musso (Republicanos)
  • Entra: Tyago Hoffmann (PSB)
  • 2º ANDAR - Gabinete 204
  • Sai: Bruno Lamas (PSB)
  • Entra: Pablo Muribeca (Patriota)
  • 3º ANDAR - Gabinete 301
  • Sai: Carlos Von (DC)
  • Entra: Allan Ferreira (Podemos)
  • 3º ANDAR - Gabinete 302
  • Sai: Luiz Durão (PDT)
  • Entra: Bispo Alves (Republicanos)
  • 3º ANDAR - Gabinete 303
  • Fica: Vandinho Leite (PSDB)
  • 3º ANDAR - Gabinete 304
  • Fica: Theodorico Ferraço (DEM)
  • 3º ANDAR - Gabinete 306
  • Sai: Marcos Madureira (Progressistas)
  • Entra: Alcântaro Filho (Republicanos)
  • 4º ANDAR - Gabinete 401
  • Fica: Danilo Bahiense (PL)
  • 4º ANDAR - Gabinete 402
  • Sai: Alexandre Quintino (PDT)
  • Entra: Sergio Meneguelli (Republicanos)
  • 4º ANDAR - Gabinete 403
  • Sai: Dr. Hércules (Patriota)
  • Entra: Bruno Resende (União Brasil)
  • 4º ANDAR - Gabinete 406
  • Fica: Capitão Assumção (PL)
  • 5º ANDAR - Gabinete 502
  • Sai: Renzo Vasconcelos (PSC)
  • Entra: Mazinho dos Anjos (PSDB)
  • 5º ANDAR - Gabinete 503
  • Sai: Marcos Garcia (Progressistas)
  • Entra: Camila Valadão (PSOL)
  • 5º ANDAR - Gabinete 504
  • Sai: Freitas (PSB)
  • Entra: Deninho Silva (União Brasil)
  • 5º ANDAR - Gabinete 505
  • Ficai: Marcelo Santos (Podemos)
  • 6º ANDAR - Gabinete 601
  • Fica: Janete de Sá (PSB)
  • 6º ANDAR - Gabinete 602
  • Sai: Sergio Majeski (PSDB)
  • Entra:  Callegari (PL)
  • 6º ANDAR - Gabinete 603
  • Sai: Pr. Marcus Mansur (PSDB)
  • Entra: Lucas Scaramussa (Podemos
  • 6º ANDAR - Gabinete 604
  • Fica: Fabrício Fabrício Gandini (Cidadania)
  • 7º ANDAR - Gabinete 701
  • Sai: Dr. Emílio Mameri (PSDB)
  • Entra: Zé Preto (PL)
  • 7º ANDAR - Gabinete 702
  • Fica: Hudson Leal (Republicanos)
  • 7º ANDAR - Gabinete 703
  • Fica: Alexandre Xambinho (PL)
  • 8º ANDAR - Gabinete 801
  • Fica: Dary Pagung (PSB)
  • 8º ANDAR - Gabinete 802
  • Fica: José Esmeraldo (PDT)
  • 8º ANDAR - Gabinete 803
  • Sai: Torino Marques (PTB)
  • Entra: Cel. Weliton (PTB)
  • 8º ANDAR - Gabinete 804
  • Fica: Iriny Lopes (PT)
  • 8º ANDAR - Gabinete 805
  • Sai: Luciano Machado (PSB)
  • Entra:  Lucas Polese (PL)
  • 8º ANDAR - Gabinete 806
  • Fica: Adilson Espíndula (PDT)
  • 9º ANDAR - Gabinete 901
  • Sai: Rafael Favatto (Patriota)
  • Entra:  João Coser (PT)
  • 9º ANDAR - Gabinete 902
  • Fica:  Raquel Lessa (Pros)

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Erick Musso Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados