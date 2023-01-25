Quer falar com deputado? Saiba onde eles ficarão na Assembleia do ES

VEJA COMO FICOU A DISTRIBUIÇÃO DOS GABINETES DA ASSEMBLEIA
- 2º ANDAR - Gabinete 203
- Sai: Erick Musso (Republicanos)
- Entra: Tyago Hoffmann (PSB)
- 2º ANDAR - Gabinete 204
- Sai: Bruno Lamas (PSB)
- Entra: Pablo Muribeca (Patriota)
- 3º ANDAR - Gabinete 301
- Sai: Carlos Von (DC)
- Entra: Allan Ferreira (Podemos)
- 3º ANDAR - Gabinete 302
- Sai: Luiz Durão (PDT)
- Entra: Bispo Alves (Republicanos)
- 3º ANDAR - Gabinete 303
- Fica: Vandinho Leite (PSDB)
- 3º ANDAR - Gabinete 304
- Fica: Theodorico Ferraço (DEM)
- 3º ANDAR - Gabinete 306
- Sai: Marcos Madureira (Progressistas)
- Entra: Alcântaro Filho (Republicanos)
- 4º ANDAR - Gabinete 401
- Fica: Danilo Bahiense (PL)
- 4º ANDAR - Gabinete 402
- Sai: Alexandre Quintino (PDT)
- Entra: Sergio Meneguelli (Republicanos)
- 4º ANDAR - Gabinete 403
- Sai: Dr. Hércules (Patriota)
- Entra: Bruno Resende (União Brasil)
- 4º ANDAR - Gabinete 406
- Fica: Capitão Assumção (PL)
- 5º ANDAR - Gabinete 502
- Sai: Renzo Vasconcelos (PSC)
- Entra: Mazinho dos Anjos (PSDB)
- 5º ANDAR - Gabinete 503
- Sai: Marcos Garcia (Progressistas)
- Entra: Camila Valadão (PSOL)
- 5º ANDAR - Gabinete 504
- Sai: Freitas (PSB)
- Entra: Deninho Silva (União Brasil)
- 5º ANDAR - Gabinete 505
- Ficai: Marcelo Santos (Podemos)
- 6º ANDAR - Gabinete 601
- Fica: Janete de Sá (PSB)
- 6º ANDAR - Gabinete 602
- Sai: Sergio Majeski (PSDB)
- Entra: Callegari (PL)
- 6º ANDAR - Gabinete 603
- Sai: Pr. Marcus Mansur (PSDB)
- Entra: Lucas Scaramussa (Podemos
- 6º ANDAR - Gabinete 604
- Fica: Fabrício Fabrício Gandini (Cidadania)
- 7º ANDAR - Gabinete 701
- Sai: Dr. Emílio Mameri (PSDB)
- Entra: Zé Preto (PL)
- 7º ANDAR - Gabinete 702
- Fica: Hudson Leal (Republicanos)
- 7º ANDAR - Gabinete 703
- Fica: Alexandre Xambinho (PL)
- 8º ANDAR - Gabinete 801
- Fica: Dary Pagung (PSB)
- 8º ANDAR - Gabinete 802
- Fica: José Esmeraldo (PDT)
- 8º ANDAR - Gabinete 803
- Sai: Torino Marques (PTB)
- Entra: Cel. Weliton (PTB)
- 8º ANDAR - Gabinete 804
- Fica: Iriny Lopes (PT)
- 8º ANDAR - Gabinete 805
- Sai: Luciano Machado (PSB)
- Entra: Lucas Polese (PL)
- 8º ANDAR - Gabinete 806
- Fica: Adilson Espíndula (PDT)
- 9º ANDAR - Gabinete 901
- Sai: Rafael Favatto (Patriota)
- Entra: João Coser (PT)
- 9º ANDAR - Gabinete 902
- Fica: Raquel Lessa (Pros)