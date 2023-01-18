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Doença gastrointestinal

Após 4 horas de cirurgia, Sérgio Meneguelli volta para UTI em Colatina

Político está internado desde terça-feira (17), no Hospital Estadual Sílvio Avidos; ele passou por procedimento na manhã desta quarta-feira (18)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 jan 2023 às 15:54

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 15:54

Meneguelli é o deputado estadual eleito com maior número de votos na história do Espírito Santo
Meneguelli é o deputado estadual eleito com maior número de votos na história do Espírito Santo Crédito: Heriklis Douglas e Reprodução/Redes Sociais
Deputado estadual eleito com mais votos no Espírito SantoSérgio Meneguelli (Republicanos) passou por uma cirurgia na manhã desta quarta-feira (18), devido a complicações de uma doença gastrointestinal, chamada diverticulite – inflamação que normalmente afeta o intestino grosso. Após cerca de 4 horas de cirurgia, ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Estado.
O político deu entrada no local nessa terça-feira (17), após sentir dores abdominais e fraqueza. Ele foi levado para a enfermaria da unidade, onde fez uma série de exames para obter um diagnóstico médico. No entanto, durante a noite, precisou ser transferido para a UTI, onde permanece.
De acordo com a assessoria de Meneguelli, a cirurgia foi concluída com sucesso às 14h30 desta quarta-feira (18), e a expectativa é que o deputado esteja recuperado em até sete dias, podendo receber alta.

Entenda o quadro do deputado

Desde o último dia 9 de janeiro, Sérgio Meneguelli, de 66 anos, tem sentido dores e mal-estar. Naquela semana, ele foi atendido na Policlínica de Colatina, mas a medicação não fez o efeito necessário para controlar as dores. O ex-prefeito e ex-vereador de Colatina possui histórico de diverticulite.
No início da tarde dessa terça-feira (17), a assessoria de imprensa dele informou que foi encontrado um abscesso (bolsa de pus), causado pela doença. Nesta quarta-feira (18), ele passou por um procedimento de videolaparoscopia para saber o grau da infecção.
Ainda segundo a equipe do político, os médicos constataram que uma área maior do que a esperada estava infeccionada, o que fez com que o procedimento cirurgico levasse mais tempo que o previsto inicialmente.
“Segundo os médicos e auxiliares responsáveis, os procedimentos foram realizados com muita complexidade. Porém, mesmo diante das dificuldades apresentadas pelo quadro clínico do paciente, o objetivo foi alcançado e a cirurgia foi finalizada com sucesso”, afirmou a nota.

Deputado estadual mais votado

Candidato mais votado para representar os capixabas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Sérgio Meneguelli (Republicanos) está com a posse marcada para o dia 1 de fevereiro, às 10h. Nas eleições do ano passado, ele obteve 138.523 votos – recorde na história do Estado. Ele é ex-prefeito de Colatina e teve quatro mandatos como vereador.

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