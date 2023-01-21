Só 3 cidades do ES não tiveram mortes no trânsito em 2022

Dos 78 municípios do Espírito Santo apenas três não registraram mortes causadas por acidentes de trânsito no ano passado. Os três que se salvaram da triste estatística foram Divino de São Lourenço, Ibiraçu e Ponto Belo, segundo informações do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
.
Desses municípios, Divino de São Lourenço
é o que tem a menor frota, de acordo com o Denatran. São 2.824 veículos, com destaque para os automóveis (1.303) e motocicletas. Já a frota de Ibiraçu é formada por 6.631 veículos e a de Ponto Belo, 3.040.
Vale ressaltar que o resultado de Ibiraçu merece ser exaltado, pois o município é cortado pela BR-101
e por estrada estadual que liga a Aracruz, onde aconteceram diversos acidentes fatais.
Entretanto, o Espírito Santo não teve o que comemorar no resultado geral. As ocorrências fatais subiram 9,3% de 2021 para 2022, havendo 756 óbitos no ano anterior e 826, em 2022.
Entre as cidades que tiveram mais acidentes de trânsito fatais no ES estão Serra
(79), Vila Velha (45), Cachoeiro de Itapemirim (44), Linhares (42) e Vitória (34).