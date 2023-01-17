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Leonel Ximenes

Praia badalada termina 2022 como o bairro mais violento do ES

Os picos de crimes foram justamente em épocas de férias, em julho e em janeiro

Públicado em 

17 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Praia de Guriri, em Linhares
Praia de Guriri, em São Mateus: bairro teve 16 assassinatos no ano passado, o maior índice do ES Crédito: Fernando Madeira
Guriri, famoso e badalado balneário de São Mateus, teve um 2022 trágico. A região foi duramente castigada pelas chuvas do fim do ano passado e, para complicar, ainda foi o bairro mais violento do Espírito Santo, de acordo com as análises do Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Ao todo, de janeiro a dezembro de 2022, aconteceram 16 assassinatos em Guriri. Os picos de crimes foram justamente em épocas de férias, em julho, com quatro casos, e em janeiro, com três mortes.

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Destaca-se que alguns dos assassinatos aconteceram em vias movimentadas, como as Avenidas Oceano Atlântico e Guriri. Ambas somaram, cada, dois homicídios. A primeira colocação de Guriri no sangrento ranking já era esperada, diante da quantidade de ocorrências.
O bairro do Norte capixaba ficou bem à frente de outros que estão na Grande Vitória. Vila Nova de Colares, na Serra, que ficou em segundo lugar, contabilizou 12 mortes e Nova Rosa da Penha, em Cariacica, foi palco de 10 assassinatos.

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A zona rural capixaba, por sua vez, acumulou 53 homicídios dolosos. São Mateus foi o município com mais mortes na área do campo, com seis incidentes, sendo seguido por Linhares (cinco) e Irupi (quatro).
No ano passado, o Estado terminou com o registro de 998 assassinatos no geral.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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