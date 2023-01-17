Praia badalada termina 2022 como o bairro mais violento do ES

Guriri, famoso e badalado balneário de São Mateus
, teve um 2022 trágico. A região foi duramente castigada pelas chuvas do fim do ano passado e, para complicar, ainda foi o bairro mais violento do Espírito Santo, de acordo com as análises do Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
.
Ao todo, de janeiro a dezembro de 2022, aconteceram 16 assassinatos em Guriri. Os picos de crimes foram justamente em épocas de férias, em julho, com quatro casos, e em janeiro, com três mortes.
Destaca-se que alguns dos assassinatos aconteceram em vias movimentadas, como as Avenidas Oceano Atlântico e Guriri. Ambas somaram, cada, dois homicídios. A primeira colocação de Guriri no sangrento ranking já era esperada, diante da quantidade de ocorrências.
O bairro do Norte capixaba ficou bem à frente de outros que estão na Grande Vitória
. Vila Nova de Colares, na Serra, que ficou em segundo lugar, contabilizou 12 mortes e Nova Rosa da Penha, em Cariacica, foi palco de 10 assassinatos.
A zona rural capixaba, por sua vez, acumulou 53 homicídios dolosos. São Mateus foi o município com mais mortes na área do campo, com seis incidentes, sendo seguido por Linhares
(cinco) e Irupi (quatro).