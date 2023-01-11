Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ano novo, violência velha: cidade do ES começa 2023 com nove homicídios

Crescimento da violência contrasta com o resultado obtido no ano passado no município, que registrou queda de 12% no índice de assassinatos no período

Públicado em 

11 jan 2023 às 12:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Divisão de Homicídios teve trabalho neste Carnaval
A Divisão de Homicídios está tendo muito trabalho em Cariacica no começo do ano Crédito: Carlos Alberto da Silva
Os tradicionais desejos de paz na passagem de Ano-Novo parece que só ficaram na retórica em Cariacica. Nos primeiros dez dias de 2023, o terceiro município mais populoso do Estado já registrou nove assassinatos, uma média de quase um por dia.
Dois bairros da cidade se destacam negativamente nesse ranking macabro. Flexal II e Nova Esperança já acumulam dois casos, cada, no ano.
Curiosamente, o avanço nos índices de homicídios neste início de 2023 contrastam com os resultados obtidos no ano passado em Cariacica, que teve redução de 12% no número de assassinatos.
Ano novo, violência velha: cidade do ES começa 2023 com nove homicídios

Veja Também

PSOL pede ao STF que inclua Magno Malta em inquérito contra golpistas

Após 23 anos, pároco popular de Vitória deixa a função

Na cidade do prefeito (e policial civil aposentado) Euclério Sampaio (UB), foram computados 122 casos em 2022 ante os 138 de 2021, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Em todo o Estado, a coluna apurou que o ano de 2023 já começou mais violento que o ano passado. Até o último domingo (8), o Estado somava 31 assassinatos. Naquele mesmo período de 2022, ocorreram 20 - uma expressiva alta de 55%.
O destaque negativo, nos primeiros oito dias de 2023, estava com a Grande Vitória. A região metropolitana já acumulava até então 16 homicídios (mais da metade do total estadual) e crescimento de 77,8% dos crimes - em 2022, foram nove ocorrências no mesmo período.

Veja Também

Gigante britânica de higiene e limpeza abre centro de distribuição no ES

“Para nossa vergonha, a Bíblia aparece no meio”, lamenta pastor do ES

Fui ao velório do Rei Pelé: escolhi testemunhar a história

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Segurança Pública Sesp Violência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados