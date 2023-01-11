Ano novo, violência velha: cidade do ES começa 2023 com nove homicídios

Os tradicionais desejos de paz na passagem de Ano-Novo parece que só ficaram na retórica em Cariacica
. Nos primeiros dez dias de 2023, o terceiro município mais populoso do Estado já registrou nove assassinatos, uma média de quase um por dia.
Dois bairros da cidade se destacam negativamente nesse ranking macabro. Flexal II e Nova Esperança já acumulam dois casos, cada, no ano.
Curiosamente, o avanço nos índices de homicídios neste início de 2023 contrastam com os resultados obtidos no ano passado em Cariacica, que teve redução de 12% no número de assassinatos.
Em todo o Estado, a coluna apurou que o ano de 2023 já começou mais violento que o ano passado. Até o último domingo (8), o Estado somava 31 assassinatos. Naquele mesmo período de 2022, ocorreram 20 - uma expressiva alta de 55%.
O destaque negativo, nos primeiros oito dias de 2023, estava com a Grande Vitória
. A região metropolitana já acumulava até então 16 homicídios (mais da metade do total estadual) e crescimento de 77,8% dos crimes - em 2022, foram nove ocorrências no mesmo período.