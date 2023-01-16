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Leonel Ximenes

O ranking mudou: as cidades mais e menos violentas do ES

Terceiro município com mais homicídios no Estado em 2021 passou a ser o primeiro no ano passado

Públicado em 

16 jan 2023 às 12:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mulher foi assassinada a facadas dentro de casa em Vila Velha. A filha e o namorado da menina são suspeitos do crime
Polícia Militar isola área onde mulher foi assassinada dentro de casa em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
Grande Vitória dominou o ranking dos municípios mais violentos do Espírito Santo em 2022, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Quem figurou em primeiro lugar foi Vila Velha. Em 2021, a liderança ficou dividida entre Serra e Cariacica.
A cidade canela-verde, que em 2021 ficou em terceiro lugar, desta vez ocupou a ponta ao registrar 159 homicídios em 2022. O segundo lugar ficou com a Serra, com 134 casos, enquanto Cariacica e Vitória tiveram, respectivamente, 122 e 70 crimes.
Os municípios do Norte vieram logo depois dos da Região Metropolitana. Linhares somou 61 incidentes e São Mateus, 42. Cachoeiro de Itapemirim foi o município mais violento do Sul capixaba, com 37 casos.

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Mas nem tudo são más notícias na área de segurança pública do ES. Houve também aquelas cidades que não registraram homicídios no ano passado. Foram 13: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.
Ponto Belo é o município há mais tempo sem assassinatos. O último incidente letal foi em 25 de março de 2017. Quase seis anos sem qualquer tipo de violência do tipo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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