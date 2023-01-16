O ranking mudou: as cidades mais e menos violentas do ES

A cidade canela-verde, que em 2021 ficou em terceiro lugar, desta vez ocupou a ponta ao registrar 159 homicídios em 2022. O segundo lugar ficou com a Serra, com 134 casos, enquanto Cariacica e Vitória tiveram, respectivamente, 122 e 70 crimes.
Os municípios do Norte vieram logo depois dos da Região Metropolitana. Linhares
somou 61 incidentes e São Mateus, 42. Cachoeiro de Itapemirim foi o município mais violento do Sul capixaba, com 37 casos.
Mas nem tudo são más notícias na área de segurança pública do ES. Houve também aquelas cidades que não registraram homicídios no ano passado. Foram 13: Alfredo Chaves
, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.
Ponto Belo
é o município há mais tempo sem assassinatos. O último incidente letal foi em 25 de março de 2017. Quase seis anos sem qualquer tipo de violência do tipo.