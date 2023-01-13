De R$ 15 mil a R$ 34 mil: cidade no ES leiloa viaturas da Guarda Municipal

Veículo da Guarda Municipal de Vila Velha que será leiloado dia 15 de fevereiro Crédito: PMVV

Prefeitura de Vila Velha vai promover, no dia 15 de fevereiro, o seu primeiro leilão do ano. Entre os bens patrimoniais considerados inservíveis ou antieconômicos pela atual gestão, o destaque são quatro veículos da Guarda Municipal que estão sendo oferecidos em lances iniciais que variam de R$ 15,1 mil a R$ 34,1 mil.

O lance mais alto está no lote do qual faz parte uma Ford Ranger XL CD4 22 Diesel 2013/2014. Um pouco abaixo, está disponível para arremate outra Ranger, com as mesmas características e ano de fabricação, por 32.400,00.

Por R$ 30,5 mil de lance inicial pode ser arrematada uma Ford Ranger XLS CD2 25 FLEX 2013/2013. E o mais barato, por R$ 15,1 mil, a PMVV disponibilizou no leilão um Ford Focus 2L FC FLEX 2013/2013. Todos esses veículos são da Guarda Municipal.

No leilão do dia 15 de fevereiro também estão sendo oferecidos veículos oficiais da prefeitura - quatro carros e três motocicletas. O lance inicial varia de R$ 400 a R$ 13,1 mil.

O leilão será realizado a partir das 14h na modalidade on-line. Os bens poderão ser visitados nos dias 8, 9, 10, 13 e 14 de fevereiro, das 9h às 17h, mas é necessário agendamento prévio pelo telefone 3149-7314 ou pelo e-mail [email protected]