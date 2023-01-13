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Leonel Ximenes

De R$ 15 mil a R$ 34 mil: cidade no ES leiloa viaturas da Guarda Municipal

Poderão ser arrematadas também sucatas de veículos com valor inicial de R$ 400

Públicado em 

13 jan 2023 às 15:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículo da Guarda Municipal de Vila Velha que será leiloado dia 15 de fevereiro
Veículo da Guarda Municipal de Vila Velha que será leiloado dia 15 de fevereiro Crédito: PMVV
Prefeitura de Vila Velha vai promover, no dia 15 de fevereiro, o seu primeiro leilão do ano. Entre os bens patrimoniais considerados inservíveis ou antieconômicos pela atual gestão, o destaque são quatro veículos da Guarda Municipal que estão sendo oferecidos em lances iniciais que variam de R$ 15,1 mil a R$ 34,1 mil.
O lance mais alto está no lote do qual faz parte uma Ford Ranger XL CD4 22 Diesel 2013/2014. Um pouco abaixo, está disponível para arremate outra Ranger, com as mesmas características e ano de fabricação, por 32.400,00.
Por R$ 30,5 mil de lance inicial pode ser arrematada uma Ford Ranger XLS CD2 25 FLEX 2013/2013. E o mais barato, por R$ 15,1 mil, a PMVV disponibilizou no leilão um Ford Focus 2L FC FLEX 2013/2013. Todos esses veículos são da Guarda Municipal.

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No leilão do dia 15 de fevereiro também estão sendo oferecidos veículos oficiais da prefeitura - quatro carros e três motocicletas. O lance inicial varia de R$ 400 a R$ 13,1 mil.
O leilão será realizado a partir das 14h na modalidade on-line. Os bens poderão ser visitados nos dias 8, 9, 10, 13 e 14 de fevereiro, das 9h às 17h, mas é necessário agendamento prévio pelo telefone 3149-7314 ou pelo e-mail [email protected] .
"Neste primeiro leilão do ano a expectativa é de arrecadar aproximadamente R$ 150 mil. Esse valor será revertido em serviços e ações em prol da população vila-velhense, além de gerar economia de combustível, manutenção, armazenamento e outros custos”, disse o secretário de Administração, Rodrigo Magnago.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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