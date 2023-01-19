PM recebe escudos para operações de alto risco no ES, incluindo mandelas

Coronel Douglas Caus no ato de apresentação dos novos escudos balísticos da PMES Crédito: PMES

Polícia Militar do Espírito Santo acaba de receber 174 escudos balísticos que servirão para proteção individual e coletiva de tropas especializadas e Forças Táticas.

Os novos equipamentos, que custaram R$ 1,13 milhão, substituirão modelos antigos que estão com validade vencida e serão destinados ao aparelhamento das novas Companhias Independentes da Polícia Militar.

Os escudos, segundo a PM, serão utilizados exclusivamente em operações de alto risco, como ocorrências com reféns, controle de distúrbios civis ou intervenções nos bailes mandelas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

Com nível III-A de proteção, os escudos têm sua estrutura construída em composto balístico de fibras de aramida e é fabricado na cidade de Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo.

O equipamento de segurança tem peso máximo de 10kg e formato retangular com dimensões de 62 cm de largura x 1 m de altura. O campo de visão é constituído em policarbonato, também de nível de proteção balística III-A, nas dimensões 25 cm x 10 cm.

Para operar esse equipamento, o policial militar recebe treinamento específico que está delimitado no Manual de Operações de Choque da PMES e na Doutrina de Força Tática.

O escudo balístico é tão resistente que, segundo a Polícia Militar, garante a paralisação da trajetória do projétil impactado contra o equipamento (no nível III-A) e a absorção das ondas de choque resultantes - assim como de objetos que são arremessados contra o escudo.