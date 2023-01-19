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Leonel Ximenes

PM recebe escudos para operações de alto risco no ES, incluindo mandelas

Estado pagou mais de R$ 1,1 milhão pelos novos equipamentos que vão substituir modelos antigos e vencidos

Públicado em 

19 jan 2023 às 17:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coronel Douglas Caus no ato de apresentação dos novos escudos balísticos da PMES
Coronel Douglas Caus no ato de apresentação dos novos escudos balísticos da PMES Crédito: PMES
Polícia Militar do Espírito Santo acaba de receber 174 escudos balísticos que servirão para proteção individual e coletiva de tropas especializadas e Forças Táticas.
Os novos equipamentos, que custaram R$ 1,13 milhão, substituirão modelos antigos que estão com validade vencida e serão destinados ao aparelhamento das novas Companhias Independentes da Polícia Militar.
Os escudos, segundo a PM, serão utilizados exclusivamente em operações de alto risco, como ocorrências com reféns, controle de distúrbios civis ou intervenções nos bailes mandelas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

Com nível III-A de proteção, os escudos têm sua estrutura construída em composto balístico de fibras de aramida e é fabricado na cidade de Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo.
O equipamento de segurança tem peso máximo de 10kg e formato retangular com dimensões de 62 cm de largura x 1 m de altura. O campo de visão é constituído em policarbonato, também de nível de proteção balística III-A, nas dimensões 25 cm x 10 cm.
Para operar esse equipamento, o policial militar recebe treinamento específico que está delimitado no Manual de Operações de Choque da PMES e na Doutrina de Força Tática.
O escudo balístico é tão resistente que, segundo a Polícia Militar, garante a paralisação da trajetória do projétil impactado contra o equipamento (no nível III-A) e a absorção das ondas de choque resultantes - assim como de objetos que são arremessados contra o escudo.
“Isso proporciona aos nossos policiais militares mais segurança e mais eficiência, e para a sociedade capixaba uma melhor prestação de serviço em segurança pública”, destacou o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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