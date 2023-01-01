ES tem queda no número de acidentes e feridos em rodovias federais em 2022

O Espírito Santo registrou queda na quantidade de acidentes em rodovias federais no ano de 2022, em comparação com o ano anterior, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram 290 acidentes a menos, o equivalente a uma redução de 11,13%. Ainda segundo os dados, houve queda também no número de feridos em acidentes. A quantidade de mortes em acidentes, porém, aumentou 0,01%, passando de 154 em 2021 para 155 em 2022.
Veja o balanço divulgado pela PRF:
Número de acidentes no total:
- 2022: 2.269
- 2021: 2.559
- Queda de 11,33%
Número de feridos em acidentes
- 2022: 2.818
- 2021: 3.075
- Queda de 8,36%
Número de mortos em acidentes:
- 2022: 155
- 2021: 154
- Aumento de 0,01%
Os números foram coletados neste domingo (1º) e fazem parte de um balanço anual que a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo deve divulgar n próxima quarta-feira (4). A corporação avaliou que, apesar da queda, ainda são números elevados.
O destaque foi o mês de dezembro que, segundo a PRF, foi o menos violento de todo ano de 2022, representando redução de 56,25%. Em dezembro de 2022 foram registrados sete óbitos nas rodovias federais do ES. No mesmo período de 2021, foram 16 mortes em acidentes de trânsito nas BRs. Houve, ainda, registro de 179 feridos em dezembro de 2022, uma redução de 24,79%, considerando que em dezembro de 2021 foram registrados 238 feridos.