Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ano menos violento

ES tem queda no número de acidentes e feridos em rodovias federais em 2022

Os números foram coletados neste domingo (1°) e fazem parte de um balanço anual que a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo deve divulgar na próxima quarta-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2023 às 15:27

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 15:27

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
ES registrou menos acidentes em rodovias federais em 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo registrou queda na quantidade de acidentes em rodovias federais no ano de 2022, em comparação com o ano anterior, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram 290 acidentes a menos, o equivalente a uma redução de 11,13%. Ainda segundo os dados, houve queda também no número de feridos em acidentes. A quantidade de mortes em acidentes, porém, aumentou 0,01%, passando de 154 em 2021 para 155 em 2022.
Veja o balanço divulgado pela PRF:
Número de acidentes no total:
  • 2022: 2.269
  • 2021: 2.559
  • Queda de 11,33%
Número de feridos em acidentes
  • 2022: 2.818
  • 2021: 3.075
  • Queda de 8,36%
Número de mortos em acidentes:
  • 2022: 155
  • 2021: 154
  • Aumento de 0,01%
Os números foram coletados neste domingo (1º) e fazem parte de um balanço anual que a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo deve divulgar n próxima quarta-feira (4). A corporação avaliou que, apesar da queda, ainda são números elevados.
O destaque foi o mês de dezembro que, segundo a PRF, foi o menos violento de todo ano de 2022, representando redução de 56,25%. Em dezembro de 2022 foram registrados sete óbitos nas rodovias federais do ES. No mesmo período de 2021, foram 16 mortes em acidentes de trânsito nas BRs. Houve, ainda, registro de 179 feridos em dezembro de 2022, uma redução de 24,79%, considerando que em dezembro de 2021 foram registrados 238 feridos.

Veja Também

Homem e mulher morrem atropelados na BR 101, em Viana

Operação da PRF flagra 13 motoristas alcoolizados e prende três no ES

Motociclista fica ferida após colisão com carro em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo Polícia Rodoviária Federal Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados