ES tem queda no número de acidentes e feridos em rodovias federais em 2022

Os números foram coletados neste domingo (1º) e fazem parte de um balanço anual que a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo deve divulgar n próxima quarta-feira (4). A corporação avaliou que, apesar da queda, ainda são números elevados.

O destaque foi o mês de dezembro que, segundo a PRF, foi o menos violento de todo ano de 2022, representando redução de 56,25%. Em dezembro de 2022 foram registrados sete óbitos nas rodovias federais do ES. No mesmo período de 2021, foram 16 mortes em acidentes de trânsito nas BRs. Houve, ainda, registro de 179 feridos em dezembro de 2022, uma redução de 24,79%, considerando que em dezembro de 2021 foram registrados 238 feridos.