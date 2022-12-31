Operação da PRF flagra 13 motoristas alcoolizados e prende três no ES

Iniciada na madrugada de sexta-feira (30), a Operação Ano Novo já flagrou 13 motoristas alcoolizados trafegando pelas rodovias federais no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três condutores acabaram detidos nesse primeiro dia. A intensificação das fiscalizações continua até a próxima segunda-feira (2).
Bastante movimentada durante o verão, a cidade de Guarapari é a que registrou o maior número de casos de embriaguez ao volante, com dez flagrantes. Os outros três aconteceram nos municípios de Cariacica e Serra, na Grande Vitória, e em Linhares, no Norte do Estado. Já as detenções estão relacionadas a:
- 1 veículo roubado em Linhares
- 1 caso de direção sob efeito de bebida alcóolica
- 1 crime de trânsito, colocando a vida das pessoas em risco
Apenas durante o primeiro dia, a PRF aplicou quase 400 multas e recolheu 36 automóveis que estavam sem condições mínimas para circular em segurança. Além disso, foram mais de 1.100 veículos abordados e cerca de 450 testes do bafômetro, que serve para indicar a possível ingestão de álcool.
“A operação começou com pedido de respeito ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Infelizmente, nem todos atendem à orientação. O planejamento, que aumenta a presença policial em locais com registro de acidente graves, contribuiu para que a data não registrasse óbitos nas rodovias federais no Espírito Santo”, afirmou a corporação.