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De cor da roupa a pular ondinhas: o significado das tradições de fim de ano

Com um ano novo batendo à porta, é hora de se preparar para colocar em prática as velhas tradições. Por paz, amor ou dinheiro, saiba o que significam algumas das superstições de réveillon mais famosas

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 10:26

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

31 dez 2022 às 10:26
Um ano se encerra, outro se inicia, esse é o momento ideal para refletir sobre o que fazer melhor para ter sucesso e uma vida mais tranquila, certo? Mais do que reflexão, o que o brasileiro gosta mesmo é de uma boa e velha superstição de ano-novo. Até os mais céticos vestem uma camiseta branca, mesmo que seja para não destoar na foto da família.
O fato é que está chegando a hora de dar tchau para 2022, mesmo que seja empurrando esse ano goela abaixo com lentilhas. Mas você já sabe para qual tradição vai apelar?
Para começar, é bom saber que o branco não é a única opção de cor para passar a virada. Se o desejo para 2023 for mais dinheiro, ou uma paixão, as cores são outras.
Por isso, preparamos um vídeo com alguns costumes famosos. Assim, você pode se preparar escolhendo a roupa, a comida e uma praia com ondas mais calminhas, para não correr o risco de já começar o ano tomando uma "rasteira" ao pulá-las. Confira acima. 

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