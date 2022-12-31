De cor da roupa a pular ondinhas: o significado das tradições de fim de ano

Um ano se encerra, outro se inicia, esse é o momento ideal para refletir sobre o que fazer melhor para ter sucesso e uma vida mais tranquila, certo? Mais do que reflexão, o que o brasileiro gosta mesmo é de uma boa e velha superstição de ano-novo. Até os mais céticos vestem uma camiseta branca, mesmo que seja para não destoar na foto da família.

O fato é que está chegando a hora de dar tchau para 2022, mesmo que seja empurrando esse ano goela abaixo com lentilhas. Mas você já sabe para qual tradição vai apelar?

Para começar, é bom saber que o branco não é a única opção de cor para passar a virada. Se o desejo para 2023 for mais dinheiro, ou uma paixão, as cores são outras.