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O que esperar do mercado imobiliário em 2023?

Em 2022 o mercado imobiliário apresentou um incremento de 42% em lançamentos no último trimestre, em parte por consequência do projeto Casa Verde e Amarela

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 01:58

Públicado em 

19 dez 2022 às 01:58
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

O que esperar do mercado imobiliário em 2023?
As expectativas apontam para um ano favorável relacionado ao mercado imobiliário Crédito: Freepik
*Aurélio Capua Dallapicula
O mercado imobiliário, nos últimos anos, foi marcado pela pandemia da Covid-19 e a desaceleração na economia. Em 2021 ele se manteve muito bem, tendo, inclusive, consideráveis valorizações no setor, sendo que o segundo semestre foi considerado como o melhor dos últimos tempos.
Em 2022 o mercado imobiliário apresentou um incremento de 42% em lançamentos no último trimestre, em parte por consequência do projeto Casa Verde e Amarela, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Para o ano de 2023, é esperado que as compras e vendas continuem crescendo bastante. Isso porque, o mercado imobiliário é um segmento bastante sólido no Brasil. Ele sempre foi visto como uma reserva de valor, ainda mais quando falamos de imóveis residenciais.
O financiamento imobiliário é de grande ajuda para o mercado, pois abre portas para pessoas que não possuem o valor inteiro, no momento do negócio, parcelarem o valor e pagarem aos poucos.
Não só as vendas são boas, como também os aluguéis. Os aluguéis são extremamente válidos para gerar um lucro a mais mensal. Contribuindo, dessa forma, para a melhoria do resultado dos investimentos.
E por fim, e não menos importante, deve-se destacar também a eficiência e contribuição da forma digital. É uma forma que tem funcionado em várias áreas e mercados. Não é diferente no imobiliário. Já que, com ele, as etapas das vendas são digitalizadas, dando mais eficiência e agilidade.
Como podemos perceber, então, as expectativas apontam para um ano favorável relacionado ao mercado imobiliário, mostrando ótimas oportunidades para aqueles que desejam investir e expandir.
*Aurélio Capua Dallapicula é presidente do Creci-ES
Artigo - Corretor de imóveis: a chave de um bom negócio
Aurélio Dallapicula: “Para o ano de 2023, é esperado que as compras e vendas continuem crescendo bastante” Crédito: Creci-ES/Divulgação

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Mercado Imobiliário

Analises semanais do setor de imoveis com especialistas da Associacao das Empresas do Mercado Imobiliario (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condominios (Sipces).

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