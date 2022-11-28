Mercado imobiliário tem saldo positivo e boas perspectivas para 2023

Existem boas projeções econômicas para os próximos anos. De acordo com os dados levantados sobre a valorização do metro quadrado, comparado a outras cidades brasileiras, por exemplo, essa previsão do dirigente é acertada e a perspectiva para 2023 é que o mercado tenha um crescimento maior até do que o esperado, acima da inflação e da taxa de crescimento da economia.