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Acidente

Motociclista fica ferida após colisão com carro em Cachoeiro

A colisão ocorreu em um cruzamento na praça do bairro São Luiz Gonzaga, na manhã desta quinta-feira (29)

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 16:00

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 dez 2022 às 16:00
Motociclista fica ferida após colidir com carro em Cachoeiro
O acidente foi entre um carro e uma moto e deixou uma pessoa ferida em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma motociclista ficou ferida, na manhã desta quinta-feira (29), após uma colisão com um carro no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 10h, em um cruzamento na praça do bairro. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o estado de saúde dela não foi divulgado.
Polícia Civil foi procurada, no entanto, informou que só é acionada em acidentes com vítima fatal e não localizou acionamento referente ao fato.
Motociclista fica ferida após colidir com carro em Cachoeiro
Populares estiveram no local do acidente que ocorreu no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

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