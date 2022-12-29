Motociclista fica ferida após colisão com carro em Cachoeiro

Uma motociclista ficou ferida, na manhã desta quinta-feira (29), após uma colisão com um carro no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 10h, em um cruzamento na praça do bairro. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o estado de saúde dela não foi divulgado.
A Polícia Civil foi procurada, no entanto, informou que só é acionada em acidentes com vítima fatal e não localizou acionamento referente ao fato.