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Caminhões-baús causam problemas no trânsito de Cachoeiro

Em um dos casos, um carro que estava estacionado ficou amassado após um caminhão passar e danificar a lateral; já outro, um caminhão teve dificuldade para passar embaixo de uma ponte por causa do peso

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 20:33

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 dez 2022 às 20:33
Dois caminhões-baús causaram problemas no trânsito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O primeiro caso aconteceu na manhã de terça-feira (27), em que um carro ficou amassado após um caminhão passar na Rua Barão Itapemirim, no Centro da cidade. Já o segundo caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (28), quando um caminhão teve um pouco de dificuldade para passar em baixo da Ponte de Ferro, no Centro, devido ao peso.
O auditor Fiscal de Obras da Prefeitura de Cachoeiro, Paulo Dilem, registrou o boletim de ocorrências na manhã desta quarta (28). Segundo o boletim da Guarda Civil, Paulo informou que, ao chegar ao local em que o carro dele, um Honda Civic, estava estacionado, encontrou o lado direito do motorista prejudicado. Diante disso, ele solicitou filmagens de um prédio próximo e observou que um caminhão havia danificado.
Em seguida, ainda de acordo com as informações da Guarda, a vítima foi até o setor de trânsito da Polícia Militar para realizar um boletim. Com a guarnição, localizou o caminhão estacionado na Avenida Beira Rio fazendo descarga de mercadorias.
Após se identificar como proprietário do carro danificado, o condutor do caminhão, que estava alterado, disse que o advogado dele iria resolver a situação. “Ele reclamou do estacionamento da rua com veículos parados dos dois lados, dificultando o transito dos veículos. Resolveram no local que entrariam na Justiça para a solução do problema”, divulgou o boletim.

Motorista “correu” do local

Para a jornalista Geizy Gomes, da produção da TV Gazeta Sul, Paulo Dilem contou estar trabalhando no momento do acontecimento. Um morador que ele conhecia viu a batida e avisou o que aconteceu. Além de amassar a lateral, um pneu estourou.
De acordo com Paulo, o motorista do caminhão “correu” do local. “Fiquei indignado quando vi, a sensação é de impotência. A pessoa faz uma sacanagem dessa e vai embora, e esse ano não é a primeira vez. Caminhão fica passando ali e de vez em quando pega alguém”, comentou.
Caminhões-baús causam problemas no trânsito de Cachoeiro
O estado do carro que ficou amassado na Rua Barão Itapemirim, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Guarda Civil

Trânsito prejudicado com caminhão

Por volta das 15h desta quarta (28), um caminhão ficou parado em baixo da Ponte de Ferro do município e parecia ter agarrado. No entanto, de acordo com a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, ele não agarrou, pois, depois de mais ou menos 10 minutos, conseguiu passar. O problema é que o veículo estava pesado.
Por causa disso, o trânsito ficou um pouco prejudicado e os veículos tiveram que passar na pista esquerda. A Polícia Militar esteve no local e ficou até o caminhão seguir o trajeto dele.
Para o repórter, uma comerciante disse que, pela manhã, um caminhão ficou agarrado no mesmo local, mas depois conseguiu sair.
A reportagem procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre as duas ocorrências e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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