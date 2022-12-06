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No Sul do ES

Motociclista bate em caminhão e sofre ferimentos graves em Cachoeiro

A polícia informou que o caminhão estava estacionado na Rua Osiris de Almeida Freitas, no bairro Vila Rica, quando houve a colisão; vítima teve fraturas expostas

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 16:15

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 dez 2022 às 16:15
Um motociclista ficou com ferimentos graves na perna após colidir com um caminhão no final da manhã desta terça-feira (6), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Motociclista colide em caminhão e fica com ferimentos graves em Cachoeiro
O acidente envolveu uma moto e aconteceu no final da manhã desta terça-feira (6), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a Polícia Militar, o caminhão estava estacionado na Rua Osiris de Almeida Freitas quando houve a colisão. O motociclista sofreu fraturas expostas e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Corpo de Bombeiros informou que a vítima havia sofrido uma grave fratura na perna direita e estava perdendo muito sangue. "Os bombeiros prestaram atendimento à vítima e receberam apoio do Samu, que chegou ao local pouco tempo depois dos militares", completou. Em seguida, o homem foi levado pelo Samu ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.

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