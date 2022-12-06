Motociclista bate em caminhão e sofre ferimentos graves em Cachoeiro

Um motociclista ficou com ferimentos graves na perna após colidir com um caminhão no final da manhã desta terça-feira (6), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo a Polícia Militar, o caminhão estava estacionado na Rua Osiris de Almeida Freitas quando houve a colisão. O motociclista sofreu fraturas expostas e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O Corpo de Bombeiros informou que a vítima havia sofrido uma grave fratura na perna direita e estava perdendo muito sangue. "Os bombeiros prestaram atendimento à vítima e receberam apoio do Samu, que chegou ao local pouco tempo depois dos militares", completou. Em seguida, o homem foi levado pelo Samu ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.