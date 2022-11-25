Carro atropela trabalhador em posto de combustíveis de Cachoeiro

Um trabalhador que fazia um serviço no piso de um posto de combustíveis no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acabou atropelado por um carro. O caso aconteceu no dia 07 de novembro, mas somente nesta semana as imagens foram divulgadas.
O posto fica às margens da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em frente a rodoviária. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da batida, por volta das 10h30. Após sair de uma das bombas, o carro contorna para seguir na via, mas acaba atropelando o trabalhador, que estava abaixado.
Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados no caso, porém, quando chegaram ao local não localizou as partes envolvidas mais no posto. De acordo com o relato de testemunhas aos militares, uma condutora teria abastecido o veículo e, na saída, acabou atropelando um homem que estava abaixado ao chão, executando um serviço de manutenção no piso.
A vítima teria sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a motorista teria permanecido no local prestando todo apoio necessário, deixando o local apenas após a remoção do homem ferido.
A reportagem também tentou contato com a administração do posto, mas as ligações não foram atendidas, nem retorno das mensagens.
Já a Polícia Civil disse que só é acionada em acidentes com vítima fatal e não houve acionamento para o caso.