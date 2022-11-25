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Carro atropela trabalhador em posto de combustíveis de Cachoeiro

Após abastecer, motorista sai com o veículo e atinge a vítima, que fazia o serviço no piso. Ferido, o homem foi socorrido pelo Samu
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 nov 2022 às 15:56

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 15:56

Um trabalhador que fazia um serviço no piso de um posto de combustíveis no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acabou atropelado por um carro. O caso aconteceu no dia 07 de novembro, mas somente nesta semana as imagens foram divulgadas.
O posto fica às margens da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em frente a rodoviária. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da batida, por volta das 10h30. Após sair de uma das bombas, o carro contorna para seguir na via, mas acaba atropelando o trabalhador, que estava abaixado.
Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados no caso, porém, quando chegaram ao local não localizou as partes envolvidas mais no posto. De acordo com o relato de testemunhas aos militares, uma condutora teria abastecido o veículo e, na saída, acabou atropelando um homem que estava abaixado ao chão, executando um serviço de manutenção no piso.
A vítima teria sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a motorista teria permanecido no local prestando todo apoio necessário, deixando o local apenas após a remoção do homem ferido.
A reportagem também tentou contato com a administração do posto, mas as ligações não foram atendidas, nem retorno das mensagens.
Já a Polícia Civil disse que só é acionada em acidentes com vítima fatal e não houve acionamento para o caso.

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