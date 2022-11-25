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Trânsito complicado

Acidente entre carro e moto deixa um ferido na Terceira Ponte

Segundo a Rodosol, uma das pistas foi interditada para primeiros atendimentos e remoção de veículos. O motociclista ficou ferido
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

25 nov 2022 às 09:59

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 09:59

Acidente na Terceira Ponte envolvendo um carro e uma moto deixa um ferido
Acidente na Terceira Ponte envolvendo um carro e uma moto deixa um ferido Crédito: Reprodução
Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida e um fluxo intenso na Terceira Ponte nesta sexta (25). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, uma das pistas ficou interditada para atendimento e retirada dos veículos. O trecho foi liberado às 7h58. 
A batida aconteceu às 7h32, de acordo com a concessionária. O motociclista ficou ferido e foi atendido por uma ambulância da Rodosol no local, sendo levado para o Hospital de Vila Velha. Não foi informado o estado de saúde da vítima.
Até a última atualização desta reportagem, o trânsito na Terceira Ponte, sentido Vitória, seguia congestionado. 

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