Acidente entre carro e moto deixa um ferido na Terceira Ponte

Acidente na Terceira Ponte envolvendo um carro e uma moto deixa um ferido Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida e um fluxo intenso na Terceira Ponte nesta sexta (25). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, uma das pistas ficou interditada para atendimento e retirada dos veículos. O trecho foi liberado às 7h58.

A batida aconteceu às 7h32, de acordo com a concessionária. O motociclista ficou ferido e foi atendido por uma ambulância da Rodosol no local, sendo levado para o Hospital de Vila Velha. Não foi informado o estado de saúde da vítima.