Acidente entre carro e moto deixa um ferido na Terceira Ponte

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida e um fluxo intenso na Terceira Ponte nesta sexta (25). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, uma das pistas ficou interditada para atendimento e retirada dos veículos. O trecho foi liberado às 7h58.
A batida aconteceu às 7h32, de acordo com a concessionária. O motociclista ficou ferido e foi atendido por uma ambulância da Rodosol no local, sendo levado para o Hospital de Vila Velha. Não foi informado o estado de saúde da vítima.
Até a última atualização desta reportagem, o trânsito na Terceira Ponte, sentido Vitória, seguia congestionado.