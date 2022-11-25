Bandidos sequestram família e capotam carro em perseguição na Serra

Uma família passou por momentos de pânico na noite desta quinta-feira (24), na Serra . As vítimas foram sequestradas em casa e rodaram por vários bairros sob poder dos criminosos dentro do carro. Houve perseguição até a altura de Nova Carapina, momento em que o veículo capotou dentro de um brejo na estrada lateral da BR 101

De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar , tudo começou quando uma familiar das vítimas foi até a casa do irmão dela, no bairro Eldorado, e se deparou com o portão aberto e vários objetos jogados no chão.

Assustada, ela ligou para o irmão e um desconhecido atendeu, anunciando o sequestro e pedindo dinheiro para o resgate – o valor não foi informado. Nesse momento, a mulher acionou os policiais. De acordo com a parente, o irmão dela, de 42 anos, duas mulheres, de 36 e 29 anos, e um bebê, que não teve a idade informada, estavam com os criminosos em um Kia Sorento branco. Na ocorrência, consta que as vítimas são da mesma família, mas o grau de parentesco entre elas não foi informado.

Veículo da família caiu em um brejo na estrada lateral da BR 101, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Após a PM ser acionada, militares repassaram a placa do carro para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), e o cerco eletrônico apontou que o veículo tinha passado por Parque Residencial Laranjeiras.

Um cerco foi montado e uma perseguição começou na BR 101, passando por José de Anchieta, Laranjeiras Velha e sentido Serra Sede, quando os bandidos entraram na contramão da via. Durante a fuga, os criminosos chegaram a colidir em um Hyundai HB20 azul. Próximo ao bairro Nova Carapina, o condutor perdeu o controle e o carro capotou dentro de um brejo.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a família não teve ferimentos graves e os bandidos conseguiram fugir. De acordo com as vítimas, os sequestradores tentaram fazer saques em caixas eletrônicos da região, mas não conseguiram. Nesse meio-tempo, eles obrigaram um dos integrantes da família a realizar uma transferência de mil reais via Pix.

Questionada, a Eco101, concessionária que administra a BR 101, informou que "às 0h49 houve acionamento de apoio do guincho da concessionária na altura do km 261, Serra, para remoção de um veículo capotado. No local, já havia um guincho da PM, que deu prosseguimento à ocorrência".