Homem morre após bater carro em árvore e ficar preso às ferragens em Cachoeiro

Um homem morreu na madrugada deste domingo (4), após bater o carro em que dirigia em uma árvore e ficar preso às ferragens do veículo no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Wesly Silveira Reis Filho, de 21 anos.
A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender a ocorrência de trânsito. No local, equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate.
Para a polícia, testemunhas contaram que o veículo trafegava sentido ao bairro Dr. Gilberto Machado, quando perdeu o controle, saiu da via e se chocou contra uma árvore. A Polícia Civil (PC) foi acionada.
Segundo os bombeiros, foi utilizado um expansor para remover a porta do motorista, e assim foi possível ter acesso para retirar a vítima do interior do veículo.
Os militares comunicaram que, depois do processo de desencarceramento da vítima, que foi encontrada presa às ferragens, foi constatado o óbito do condutor pelo médico do Samu.
Em nota, a PC disse que o corpo do motorista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Outro acidente
Outro acidente de trânsito ocorreu na manhã deste domingo (4), no sentido Safra–Timbo, próximo à entrada da Tijuca, em Cachoeiro. Segundo o boletim da PM, a motorista perdeu o controle do carro Fiat Uno, invadiu a contramão e colidiu em uma pedra de uma barranco às margens da rodovia. Em seguida, o veículo tombou.
Ao todo, a PM informou que três adultos e uma criança ficaram feridos. Os adultos foram levados ao Hospital Santa Casa e a criança para o Hospital Infantil. A condutora do carro estava inabilitada e com o licenciamento do carro em atraso. Desse modo, o veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran. O estado de saúde das vítimas não foi revelado.
De acordo com a PC, “em acidentes em que não há vítimas fatais e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A Polícia Civil orienta a vítima a se dirigir à delegacia do bairro onde reside e representar contra o autor”.