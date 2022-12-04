Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Homem morre após bater carro em árvore e ficar preso às ferragens em Cachoeiro

Os bombeiros tiveram que utilizar um expansor para remover a porta do motorista e, assim, retirar a vítima de 21 anos. Além desse acidente, outro foi registrado na manhã deste domingo (4)

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 12:12

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 dez 2022 às 12:12
Um homem morreu na madrugada deste domingo (4), após bater o carro em que dirigia em uma árvore e ficar preso às ferragens do veículo no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Wesly Silveira Reis Filho, de 21 anos.
Homem morre após bater carro em árvore e ficar preso às ferragens em Cachoeiro
O carro em que a vítima de 21 anos dirigia ficou totalmente amassado após se chocar em uma árvore Crédito: Leitor | A Gazeta
Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender a ocorrência de trânsito. No local, equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate.
Para a polícia, testemunhas contaram que o veículo trafegava sentido ao bairro Dr. Gilberto Machado, quando perdeu o controle, saiu da via e se chocou contra uma árvore. A Polícia Civil (PC) foi acionada.
Segundo os bombeiros, foi utilizado um expansor para remover a porta do motorista, e assim foi possível ter acesso para retirar a vítima do interior do veículo.
Os militares comunicaram que, depois do processo de desencarceramento da vítima, que foi encontrada presa às ferragens, foi constatado o óbito do condutor pelo médico do Samu.
Em nota, a PC disse que o corpo do motorista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Homem morre após bater carro em árvore e ficar preso às ferragens em Cachoeiro
Wesly Silveira Reis Filho, de 21 anos, morreu na madrugada deste domingo (4), em Cachoeiro Crédito: Divulgação \ PM

Outro acidente

Outro acidente de trânsito ocorreu na manhã deste domingo (4), no sentido Safra–Timbo, próximo à entrada da Tijuca, em Cachoeiro. Segundo o boletim da PM, a motorista perdeu o controle do carro Fiat Uno, invadiu a contramão e colidiu em uma pedra de uma barranco às margens da rodovia. Em seguida, o veículo tombou.
Um carro tombou na entrada da Tijuca, em Cachoeiro, neste domingo (4)
Um carro tombou na entrada da Tijuca, em Cachoeiro, neste domingo (4) Crédito: Leitor | A Gazeta
Ao todo, a PM informou que três adultos e uma criança ficaram feridos. Os adultos foram levados ao Hospital Santa Casa e a criança para o Hospital Infantil. A condutora do carro estava inabilitada e com o licenciamento do carro em atraso. Desse modo, o veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran. O estado de saúde das vítimas não foi revelado.
De acordo com a PC, “em acidentes em que não há vítimas fatais e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada. A Polícia Civil orienta a vítima a se dirigir à delegacia do bairro onde reside e representar contra o autor”.

Veja Também

Dois motociclistas ficam feridos em acidente em Cachoeiro

Carro atropela trabalhador em posto de combustíveis de Cachoeiro

Cavalo invade pista e acaba atropelado por carro em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Samu ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução
Discussão entre casal e ex-esposa de PM em Cariacica teria começado por causa de um ar-condicionado.
Discussão por ar-condicionado foi estopim para morte de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Conheça as plantas consideradas tóxicas para cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados