Segurança pública: má notícia para três grandes cidades do ES

O primeiro mês do ano já traz uma grande preocupação para os municípios de Cariacica, Serra e Vitória
, em relação à segurança pública. Segundo informações obtidas pela coluna, até o meio-dia deste 31 de janeiro, as três cidades da região metropolitana tiveram alta nos homicídios em relação ao mesmo mês do ano passado.
Cariacica soma 15 ocorrências contra 10 do ano passado - 50% de crescimento. Vitória, por sua vez, tem sete homicídios ante os cinco contabilizados em 2022 (40% de alta). E a Serra, que computou nove crimes letais em janeiro de 2022, registrou doze agora. É preciso ressaltar que os três municípios têm sofrido com ações do tráfico de drogas, inclusive com episódios recentes em que ônibus do Transcol
foram queimados.
As cidades com mais homicídios até agora são: Cariacica (15), Vila Velha (13), Serra (12) e Vitória (sete). Chama ainda a atenção que a pacata Brejetuba, com somente 12.450 habitantes, tenha sido palco de dois crimes letais.
Vila Velha, apesar de estar em segundo lugar no ranking deste ano, teve uma queda de 38% na taxa de homicídios: 21 em 2022 ante 13 agora.
De um modo geral, o resultado do Estado, na contagem global, está em um “empate técnico” com janeiro de 2022. Até o meio-dia, 95 homicídios aconteceram no Espírito Santo, contra os 96 somados no ano passado.
Os dias mais violentos, até o momento, foram domingo (29 assassinatos) e segunda-feira (19).