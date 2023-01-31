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Leonel Ximenes

Segurança pública: má notícia para três grandes cidades do ES

Estes municípios registraram aumento no número de homicídios em janeiro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado

Públicado em 

31 jan 2023 às 16:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia / sirene
Viatura da polícia percorre rua da Grande Vitória Crédito: Pixabay
O primeiro mês do ano já traz uma grande preocupação para os municípios de Cariacica, Serra e Vitória, em relação à segurança pública. Segundo informações obtidas pela coluna, até o meio-dia deste 31 de janeiro, as três cidades da região metropolitana tiveram alta nos homicídios em relação ao mesmo mês do ano passado.
Cariacica soma 15 ocorrências contra 10 do ano passado - 50% de crescimento.  Vitória, por sua vez, tem sete homicídios ante os cinco contabilizados em 2022 (40% de alta).  E a Serra, que computou nove crimes letais em janeiro de 2022, registrou doze agora. É preciso ressaltar que os três municípios têm sofrido com ações do tráfico de drogas, inclusive com episódios recentes em que ônibus do Transcol foram queimados.
As cidades com mais homicídios até agora são: Cariacica (15), Vila Velha (13), Serra (12) e Vitória (sete). Chama ainda a atenção que a pacata Brejetuba, com somente 12.450 habitantes, tenha sido palco de dois crimes letais.

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Vila Velha, apesar de estar em segundo lugar no ranking deste ano, teve uma queda de 38% na taxa de homicídios: 21 em 2022 ante 13 agora. 
De um modo geral, o resultado do Estado, na contagem global, está em um “empate técnico” com janeiro de 2022. Até o meio-dia, 95 homicídios aconteceram no Espírito Santo, contra os 96 somados no ano passado.
Os dias mais violentos, até o momento, foram domingo (29 assassinatos) e segunda-feira (19).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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