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Leonel Ximenes

Meneguelli pede oficialmente para não usar terno e gravata na Assembleia

Deputado é conhecido por usar camisetas com declarações de amor a Colatina e ao Espírito Santo

Públicado em 

07 fev 2023 às 14:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O deputado estadual Sérgio Meneguelli usou jaqueta jeans, em vez de paletó, na sessão da Assembleia Legislativa
O deputado estadual Sérgio Meneguelli usou jaqueta jeans, em vez de paletó, na sessão da Assembleia Legislativa Crédito: Ana Salles/Ales
O deputado estadual Sergio Meneguelli (Republicanos) protocolou pedido na Assembleia Legislativa para não ter de usar, por enquanto, terno e gravata nas sessões.
O protocolo foi efetuado nesta terça-feira (7). Em mensagem enviada ao presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), o ex-prefeito de Colatina aponta o seguinte:
“O deputado estadual Sergio Meneguelli vem por meio desta solicitar, respeitosamente, a Vossa Excelência, que seja autorizado a este signatário a dispensa do uso do terno e da gravata (passeio completo), enquanto perdurar a minha convalescência, por recomendação médica, considerando os cuidados necessários a mencionada recuperação”, escreveu o parlamentar.

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Meneguelli, que está se recuperando de uma cirurgia, também fez outro pedido: “De igual forma, solicito a Vossa Excelência a disponibilização de link para a minha participação, nas próximas sessões ordinárias da semana, de forma virtual”.
Como mostrou a colunista Letícia Gonçalves, o deputado participou da sessão solene de instalação dos trabalhos da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (6), trajado com casaco e calça jeans e tênis All Star, além de gravata.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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