Meneguelli pede oficialmente para não usar terno e gravata na Assembleia

O protocolo foi efetuado nesta terça-feira (7). Em mensagem enviada ao presidente da Casa, Marcelo Santos
(Podemos), o ex-prefeito de Colatina aponta o seguinte:
“O deputado estadual Sergio Meneguelli vem por meio desta solicitar, respeitosamente, a Vossa Excelência, que seja autorizado a este signatário a dispensa do uso do terno e da gravata (passeio completo), enquanto perdurar a minha convalescência, por recomendação médica, considerando os cuidados necessários a mencionada recuperação”, escreveu o parlamentar.
Meneguelli, que está se recuperando de uma cirurgia, também fez outro pedido: “De igual forma, solicito a Vossa Excelência a disponibilização de link para a minha participação, nas próximas sessões ordinárias da semana, de forma virtual”.
Como mostrou a colunista Letícia Gonçalves
, o deputado participou da sessão solene de instalação dos trabalhos da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (6), trajado com casaco e calça jeans e tênis All Star, além de gravata.