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Deputado estadual

Meneguelli se recusa a usar paletó e vai de jaqueta jeans à Assembleia

Ex-prefeito, agora parlamentar, é conhecido por vestir frequentemente a camisa "Eu Amo Colatina". Ele improvisou em plenário. "Alguns colegas criticaram, uns acham que é para aparecer", afirmou o deputado

Públicado em 

07 fev 2023 às 11:54
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O deputado estadual Sérgio Meneguelli usou jaqueta jeans, em vez de paletó, na sessão da Assembleia Legislativa
O deputado estadual Sérgio Meneguelli usou jaqueta jeans, em vez de paletó, na sessão da Assembleia Legislativa Crédito: Ana Salles/Ales
O deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) é conhecido por usar, frequentemente, uma camisa com a estampa "Eu amo Colatina". Ele é ex-prefeito da cidade. Na campanha de 2022, ele inovou, passou a vestir outra, com os dizeres "Eu amo o Espírito Santo igual Colatina".
Na sessão solene de posse dos parlamentares estaduais, no dia 1º de fevereiro, foi assim que Meneguelli apareceu em plenário. Ainda em recuperação após uma cirurgia, ele estava em uma cadeira de rodas e ficou pouco tempo no local. 
Na segunda-feira (6), houve a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos. Aí o deputado do Republicanos adotou outra indumentária: jaqueta jeans sobre camisa social, calça jeans e tênis.
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Espírito Santo não exige que os membros da Casa usem terno e gravata. Mas é tradição.
Uma vez, por exemplo, um ex-deputado decidiu cumprimentar os colegas em meio à sessão. Como não havia programado a visita, estava sem paletó. Pegou um emprestado na hora para poder circular no plenário.
"Não quero representar o povo me colocando acima, usando terno. Se eles não deixassem eu entrar, eu iria embora", afirmou Meneguelli à coluna, nesta terça (7).
"Alguns colegas criticaram, uns acham que é para aparecer"
Sérgio Meneguelli (Republicanos) - Deputado estadual
"O regimento da Câmara de Colatina (em que Meneguelli foi vereador) diz que é obrigado a usar gravata. Eu usava, com camisa de manga curta", exemplificou. 
"Prefiro renunciar ao mandato a mudar meu DNA", cravou o deputado. "Mas ninguém proibiu", ponderou.
Ele garante que o visual informal não é apenas "para aparecer".
"Eu sou natural. Minha calça vai ser jeans e meu tênis vai ser All Star. É assim desde os meus 18 anos, sou da geração paz e amor", definiu Meneguelli, que tem 66 anos.
"Foi um grande sacrifício colocar uma camisa social ontem (segunda)", contou.
O ex-prefeito ganhou popularidade nas redes sociais ao publicar imagens em que aparece andando de bicicleta, consertando bancos de praça ou comendo marmita.
Foi o deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo, em outubro de 2022, depois de ter sido impedido pelo próprio partido de concorrer ao Senado.

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Ele já não usa cadeira de rodas para se locomover, mas, por orientação médica, evita o deslocamento de Colatina a Vitória. Vai participar das sessões da Assembleia, mas de forma virtual.
Em mais um gesto popular, afirmou à coluna que não vai utilizar o carro oficial oferecido aos deputados estaduais. 
O deputado é o 3º secretário da Mesa Diretora da Assembleia.
Em conversa com a coluna, ele também afirmou que mantém contato com o governador Renato Casagrande (PSB), mas não quer o rótulo de integrante da base aliada.
Sobre as eleições de 2026, garantiu apenas que não vai tentar mais um mandato de deputado estadual.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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