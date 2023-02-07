Meneguelli se recusa a usar paletó e vai de jaqueta jeans à Assembleia
Deputado estadual
Meneguelli se recusa a usar paletó e vai de jaqueta jeans à Assembleia
Ex-prefeito, agora parlamentar, é conhecido por vestir frequentemente a camisa "Eu Amo Colatina". Ele improvisou em plenário. "Alguns colegas criticaram, uns acham que é para aparecer", afirmou o deputado
O deputado estadual Sérgio Meneguelli usou jaqueta jeans, em vez de paletó, na sessão da Assembleia LegislativaCrédito: Ana Salles/Ales
O deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) é conhecido por usar, frequentemente, uma camisa com a estampa "Eu amo Colatina". Ele é ex-prefeito da cidade. Na campanha de 2022, ele inovou, passou a vestir outra, com os dizeres "Eu amo o Espírito Santo igual Colatina".
Na segunda-feira (6), houve a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos. Aí o deputado do Republicanos adotou outra indumentária: jaqueta jeans sobre camisa social, calça jeans e tênis.
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Espírito Santo não exige que os membros da Casa usem terno e gravata. Mas é tradição.
Uma vez, por exemplo, um ex-deputado decidiu cumprimentar os colegas em meio à sessão. Como não havia programado a visita, estava sem paletó. Pegou um emprestado na hora para poder circular no plenário.
"Não quero representar o povo me colocando acima, usando terno. Se eles não deixassem eu entrar, eu iria embora", afirmou Meneguelli à coluna, nesta terça (7).
"Alguns colegas criticaram, uns acham que é para aparecer"
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.