Colégio da elite fundado há 90 anos será desapropriado no ES

O Maria Mattos está localizado no centro histórico próximo ao Santuário Nacional de Anchieta Crédito: Jonas Pereira

Reduto das filhas de aristocratas da época, o tradicional Colégio Maria Mattos, fundado em 1932, será desapropriado pela Prefeitura de Anchieta pelo valor de R$ 5,1 milhões. Localizado no centro histórico da cidade do litoral sul do Estado, o prédio, em estado precário, será restaurado para servir de local para eventos oficiais e abrigar serviços públicos.

Considerado um dos primeiros colégios do interior do Espírito Santo, o Maria Mattos foi construído por iniciativa de um anchietense, o então arcebispo de Mariana (MG), dom Helvécio Gomes de Oliveira, que deu à instituição o nome de sua mãe. Segundo consta, o prelado, que morreu em 1960, ajudou financeiramente na construção da escola.

O imóvel histórico está se deteriorando em Anchieta, no sul do ES Crédito: Jonas Pereira

Alunas de todas as partes do Brasil vinham estudar no Maria Mattos, onde ficavam internadas e eram educadas pelas Irmãs Carmelitas da Divina Providência, até hoje proprietárias do imóvel.

O prédio está localizado no centro da cidade, próximo ao Santuário Nacional de São José de Anchieta. Infelizmente, grande parte do imóvel histórico está em desuso e sendo destruída pelo tempo, como por exemplo, o teatro anexo. A solenidade para firmar oficialmente o acordo de desapropriação do imóvel será realizada nesta terça (14), às 9h30, no próprio espaço da instituição.

A placa de identificação ainda resiste na entrada do colégio Crédito: Jonas Pereira

IRMÃS CARMELITAS CHEGARAM A ANCHIETA EM 1932

As primeiras irmãs carmelitas que chegaram a Anchieta, no início do ano de 1932, foram a madre superiora Maria Zélia do Santíssimo Sacramento, diretora do colégio, e as irmãs Maria de João Evangelista e irmã Maria Celeste de São Simão Stokler, que vieram em companhia da superiora-geral da congregação, Maria Madalena de Pozi.

Em março desse mesmo ano, as religiosas iniciaram os trabalhos na primitiva escola, com a matrícula de 35 alunos. Elas ficaram morando numa pequena casa, em Anchieta.

Escadaria no interior do Colégio Maria Mattos Crédito: Jonas Pereira

Em 12 de junho de 1938, foram lançadas as pedras fundamentais para a construção do novo Colégio Maria Mattos com a presença do Capitão João Punaro Bley, interventor federal do Estado , e várias autoridades estaduais, municipais, militares, civis e eclesiásticas, além do povo.