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Leonel Ximenes

Colégio da elite fundado há 90 anos será desapropriado no ES

Prefeitura vai pagar R$ 5,1 milhões pelo imóvel construído na década de 1930 pelo então arcebispo de Mariana, MG

Públicado em 

14 fev 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Maria Mattos está localizado no centro histórico próximo ao Santuário Nacional de Anchieta
O Maria Mattos está localizado no centro histórico próximo ao Santuário Nacional de Anchieta Crédito: Jonas Pereira
Reduto das filhas de aristocratas da época, o tradicional Colégio Maria Mattos, fundado em 1932, será desapropriado pela Prefeitura de Anchieta pelo valor de R$ 5,1 milhões. Localizado no centro histórico da cidade do litoral sul do Estado, o prédio, em estado precário, será restaurado para servir de local para eventos oficiais e abrigar serviços públicos.
Considerado um dos primeiros colégios do interior do Espírito Santo, o Maria Mattos foi construído por iniciativa de um anchietense, o então arcebispo de Mariana (MG), dom Helvécio Gomes de Oliveira, que deu à instituição o nome de sua mãe. Segundo consta, o prelado, que morreu em 1960, ajudou financeiramente na construção da escola.
O imóvel histórico está se deteriorando em Anchieta, no sul do ES
O imóvel histórico está se deteriorando em Anchieta, no sul do ES Crédito: Jonas Pereira
Alunas de todas as partes do Brasil vinham estudar no Maria Mattos, onde ficavam internadas e eram educadas pelas Irmãs Carmelitas da Divina Providência, até hoje proprietárias do imóvel.

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O prédio está localizado no centro da cidade, próximo ao Santuário Nacional de São José de Anchieta. Infelizmente, grande parte do imóvel histórico está em desuso e sendo destruída pelo tempo, como por exemplo, o teatro anexo. A solenidade para firmar oficialmente o acordo de desapropriação  do imóvel será realizada nesta terça (14), às 9h30, no próprio espaço da instituição.
A placa de identificação ainda resiste na entrada do colégio
A placa de identificação ainda resiste na entrada do colégio Crédito: Jonas Pereira

IRMÃS CARMELITAS CHEGARAM A ANCHIETA EM 1932

As primeiras irmãs carmelitas que chegaram a Anchieta, no início do ano de 1932, foram a madre superiora Maria Zélia do Santíssimo Sacramento, diretora do colégio, e as irmãs Maria de João Evangelista e irmã Maria Celeste de São Simão Stokler, que vieram em companhia da superiora-geral da congregação, Maria Madalena de Pozi.

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Em março desse mesmo ano, as religiosas iniciaram os trabalhos na primitiva escola, com a matrícula de 35 alunos. Elas ficaram morando numa pequena casa, em Anchieta.
Escadaria no interior do Colégio Maria Mattos
Escadaria no interior do Colégio Maria Mattos Crédito: Jonas Pereira
Em 12 de junho de 1938, foram lançadas as pedras fundamentais para a construção do novo Colégio Maria Mattos com a presença do Capitão João Punaro Bley, interventor federal do Estado, e várias autoridades estaduais, municipais, militares, civis e eclesiásticas, além do povo.
Como escola católica, a Maria Mattos funcionou até 1995. A partir daí, entrou em declínio. Que os bons tempos do imóvel sejam resgatados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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