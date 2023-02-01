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Quem são os deputados federais e estaduais do ES que tomam posse nesta quarta

Conheça o perfil dos 10 deputados federais e dos 30 estaduais eleitos em outubro de 2022 que assumem os mandatos neste dia 1° de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2023 às 08:29

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 08:29

Bancada capixaba será renovada na Câmara e na Assembleia
Bancada capixaba será renovada na Câmara e na Assembleia Crédito: Shutterstock e Arte/A Gazeta
A população do Espírito Santo passa a ter novos representantes no Legislativo federal e estadual a partir desta quarta-feira. Tomam posse neste 1º de fevereiro os 10 deputados federais eleitos em outubro de 2022, que vão representar o Estado na Câmara, em Brasília. Também assumem os 30 deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória.
Entre os nomes, a nova bancada capixaba federal e estadual tem novatos e veteranos. As cerimônias de posse, tanto na Assembleia quanto na Câmara, estão marcadas para 10 horas. Já na parte da tarde, acontecem as sessões para eleição da Mesa Diretora de cada Casa. 
A configuração da bancada capixaba no Senado também muda a partir desta quarta. Após um mandato de oito anos, Rose de Freitas (MDB) deixa a Casa e, no lugar, assume Magno Malta (PL), que volta ao Senado após quatro anos sem mandato. Ele toma posse junto dos demais 26 senadores eleitos em outubro às 15h. 

Horários das sessões

  • Assembleia Legislativa do ES
  • Sessão de posse: 10h
  • Sessão para eleição da Mesa: 15h
  • Câmara dos Deputados
  • Sessão de posse: 10h
  • Sessão para eleição da Mesa: 16h30
  • Senado
  • Sessão de posse: 15h
  • Sessão para eleição da Mesa: na sequência da posse

Perfil: quem são os deputados estaduais que assumem no ES

Perfil: quem são os deputados federais do ES que assumem

Perfil: quem é o novo senador do ES

No Senado, a eleição de 2022 renovou apenas um terço das bancadas, ou seja, apenas uma das três vagas a que cada Estado tem. Pelo Espírito Santo, sai Rose de Freitas (MDB) e entra Magno Malta (PL). 
Nascido na Bahia, Magno tem 64 anos, é pastor, cantor gospel e político. Casado duas vezes, é pai de três filhas e avô de duas netas.
Ele iniciou a sua carreira política como vereador em Cachoeiro de Itapemirim, em 1993. Em 1994 foi eleito deputado estadual e permaneceu na Assembleia Legislativa até 1999, quando assumiu uma cadeira de deputado federal, após ser eleito para a Câmara dos Deputados na eleição de 1998.
Ex-senador Magno Malta discursa em evento do governo federal, de entrega de casas populares em São Mateus
O senador Magno Malta Crédito: Alan Santos/PR
Magno chegou ao Senado após ser eleito em 2002. Em 2010, foi reeleito senador em uma coligação que tinha o atual governador Renato Casagrande (PSB) como candidato ao governo do Estado e Ricardo Ferraço (PSDB) na outra vaga para o Senado. Em 2018, tentou a reeleição, mas não venceu. Está filiado no PL há mais de 20 anos.
Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Magno já anunciou que fará oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A bancada do Estado na Casa ainda tem Marcos do Val (Podemos) e Fabiano Contarato (PT), que têm mais 4 anos de mandato.

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