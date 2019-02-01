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Mesa Diretora

Erick Musso é reeleito para comandar a Assembleia do ES

Mesa Diretora foi escolhida pelo deputados estaduais na tarde desta sexta-feira. Sergio Majeski votou contra a chapa inscrita e Theodorico Ferraço não compareceu à sessão
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 fev 2019 às 18:22

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 18:22

Eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa Crédito: Letícia Gonçalves
Os deputados estaduais elegeram na tarde desta sexta-feira (01) o comando da Assembleia Legislativa de 2019 a 2021. Erick Musso (PRB) foi reeleito presidente da Casa. O nome do parlamentar já era dado como certo para o posto desde o início de janeiro e recebeu, ao longo do mês, o apoio de 28 colegas - somente Theodorico Ferraço (DEM) e Sergio Majeski (PSB) não se manifestaram favoráveis ao deputado do PRB. 
Também foram eleitos para a Mesa Diretora do Legislativo estadual Luciano Machado (PV), como primeiro secretário; Emilio Mameri (PSDB), segundo secretário; Marcelos Santos (PDT) é o primeiro vice-presidente; e Torino Marques (PSL), segundo vice-presidente. Raquel Lessa (Pros) é terceira secretária e Alexandre Xambinho (Rede), quarto secretário. 
Até quinta-feira (31), véspera da posse e da eleição para Mesa, Adilson Espindula (PTB) era cotado para ser segundo secretário. No entanto, o nome dele foi substituído pelo também novato Emilio Mameri.
A VOTAÇÃO
Como já era esperado, o deputado Sergio Majeski foi o único a votar contra a única chapa inscrita para a Mesa Diretora. Theodorico Ferraço estava ausente e não votou.
O deputado do DEM tomou posse na manhã desta sexta na Assembleia e, depois, seguiu para Brasília, para acompanhar a posse de sua esposa e correligionária Norma Ayub como deputada federal. Theodorico nem esperou para receber a Comenda Domingos Martins no grau Grã-Cruz das mãos do governador junto com os colegas e saiu do plenário. "Vou a Brasília para a posse da Norma", comunicou. 
(Com informações de Letícia Gonçalves e Maíra Mendonça)

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