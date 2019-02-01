Erick Musso é reeleito para comandar a Assembleia do ES

O deputado do DEM tomoue, depois, seguiu para Brasília, para acompanhar a posse de sua esposa e correligionária Norma Ayub como deputada federal. Theodorico nem esperou para receber a Comenda Domingos Martins no grau Grã-Cruz das mãos do governador junto com os colegas e saiu do plenário. "Vou a Brasília para a posse da Norma", comunicou.